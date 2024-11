Supergiros, pagando los platos rotos del descontrol territorial. ¿Hasta dónde resiste un grupo empresarial el golpe a su operación?

En muchos lugares no se ha detenido el pago de subsidios

La ola de perjuicios se va haciendo cada vez más grande. En los puntos de Supergiros se paga una buena parte de los subsidios que irriga el Estado. “Más de 1.500.000 personas no han podido acceder, entre otros servicios, al pago de los programas sociales, que en la mayoría de los casos constituyen su única fuente de ingreso. Esta situación agrava aún más la vulnerabilidad de miles de ciudadanos que dependen de estos recursos para sobrevivir”, manifestó el gremio Asojuegos, del cual forma parte esta compañía.

El panorama de inseguridad se refleja en varios factores. Por ejemplo, “el dinero para los programas sociales es enviado a las capitales de departamentos, y la red se encarga de llevarlo a municipios y zonas de la Colombia profunda, lo que acarrea un alto riesgo, porque en muchos casos se trata de transportar efectivo”, dijo el gremio. Además, se refirió a la falta de control territorial que vive el país: “No hay seguridad en los territorios . La prestación de este tipo de servicios se hace muy compleja”.Al efecto sobre la comunidad, que en pleno fin de año –temporada en la que más se requieren los giros– no está pudiendo acceder al servicio, se suma el alto impacto entre los trabajadores, que ya empiezan a sentir la precariedad.

‘Estamos trabajando en los puntos principales’

La mayoría de colaboradores son mujeres, madres cabeza de familia, en general, como María Salcedo (nombre cambiado por seguridad). Ella asegura deberle el sustento, la propiedad de su casa y la educación de su hijo de 15 años a esa fuente de ingreso, ahora en riesgo debido a la situación de orden público en los departamentos del Caribe, donde Supergiros está siendo hostigado. “Estamos trabajando en los puntos principales. Seguimos batallando para garantizar que los abuelos reciban los subsidios. Me duele el bajón que está teniendo la empresa, dado que la amenazan con plomo para que no abra sus locales”.

Hay que destacar que el dinero que se mueve a través de la red, unos 13 billones de pesos en recaudo anual, es de la gente, principalmente, de personas que no tendrían otra posibilidad de enviar recursos a los lugares apartados de la geografía nacional. Tanto es así que el promedio de los giros es de 150.000 pesos, lo que implica que los usuarios son los colombianos más vulnerables, como el ciudadano inscrito en el programa Colombia Mayor, quien, además, tiene la opción de recibir el giro a domicilio por el servicio creado para la población adulta con dificultades de movilidad. En esa gran masa de usuarios también está aquel trabajador de una finca que, por la lejanía, no podría recibir su salario si no tuviera cerca un punto de Supergiros.