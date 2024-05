“Tenemos un régimen público que no tiene la capacidad para mantener las pensiones”: Mintrabajo reconoce fallas en Colpensiones

Pese a ello, existen varias dudas sobre la iniciativa, que podría traspasar cerca de 18 billones de pesos en ahorros de los colombianos, del sector privado y al sector público, movida que ha generado todo tipo de reacciones en los sectores políticos del país. Además, uno de los grandes interrogantes es el aval fiscal del mismo, que aún no ha sido presentado.

Mintrabajo reconoce las debilidades de la reforma pensional

“Muchos me dicen, ‘ministra y por qué no quita los fondos privados, es el momento, acábelos’. Yo quisiera, se los digo, quisiera, pero no puedo negar la oportunidad”, comentó la directora de la cartera de Trabajo.