Martha Alfonso confirma apuesta de aprobar reforma pensional esta semana y pide al Gobierno no radicar aún la reforma a la salud

SEMANA: Hay un punto en el que aún no hay consenso. Si bien en la ponencia quedó establecido el umbral de 2,3 salarios mínimos para las cotizaciones en Colpensiones, la bancada del Pacto Histórico quiere que se escale a 4 salarios mínimos, la propuesta que había hecho el presidente Gustavo Petro. ¿Qué tanto eso puede trabar la discusión?

M.A.: Nuestra decisión como ponentes fue respetar el acuerdo que venía de Senado porque no logramos un acuerdo sobre el nuevo umbral. Algunos quieren que vaya más abajo, otros quisiéramos que esté un poco más arriba y hay quienes piden que llegue a 4 salarios mínimos como aspira el Gobierno. Creo que lo que va a terminar sucediendo es que, si no hay consenso en plenaria de Cámara, frente a aumentar el umbral, terminamos aceptando como viene de Senado este artículo con el 2,3. Yo, como coordinadora ponente, no pondría en riesgo la reforma por ese debate.