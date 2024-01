Un fallo en las redes de Davivienda afectó por varias horas a sus clientes y esto les respondió el banco

En la red social de X varios usuarios señalaron que no podían acceder a la red virtual del banco, impidiendo que el teléfono rojo, la aplicación para celulares, la página web presentaran errores para ingresar.

Entre los comentarios, algunos señalaron que tampoco desde PSE se podían realizar transacciones, como por ejemplo quejas en las que indicaban que: “ya van varias horas sin aplicación disponible, tampoco se pueden hacer pagos PSE. No hay un mensaje informando el problema en sus redes sociales. Por qué a los bancos en Colombia les importa un centavo sus clientes?, por qué nunca les pasa nada?, comentaba el usuario Leonardo Pavía.

Hola @Davivienda , ya van varias horas sin aplicación disponible, tampoco se pueden hacer pagos PSE. No hay un mensaje informando el problema en sus redes sociales. Por qué a los bancos en Colombia les importa un centavo sus clientes?, por qué nunca les pasa nada? @SFCsupervisor

Hasta el momento el banco no ha emitido un comunicado oficial ni tampoco en su perfil en X, solamente está respondiendo a varios de los clientes con un mensaje general, mientras que las personas esperan que no se trate de un hackeo u otro tipo de ataque virtual.

Davivienda sobre fallas en sus servicios: no hubo ataque ni vulneración a la infraestructura del banco

El pasado 1 de diciembre Davivienda finalmente se pronunció en torno a las fallas intermitentes que a lo largo del día se registraron en casi todos sus servicios y que generó malestar entre sus miles de clientes, que no encontraban respuestas claras en torno a lo que se estaba presentando.

Sobre qué ocasionó estas fallas intermitentes, la entidad no dio claridades. Sin embargo, afirmó que esta situación no puso en riesgo la seguridad de los recursos de sus clientes; al igual, enfatizó en que “el origen de esta situación no se debe a ningún tipo de ataque ni se ha vulnerado la infraestructura del banco”.