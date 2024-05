Impuestos a pensiones en la reforma, ¿el gobierno quiso meterlos sin hacer ruido? Esto dicen expertos

Por más que los voceros del Ejecutivo y los parlamentarios oficialistas expresen que las pensiones no tendrán que pagar impuestos, en el texto aprobado, técnicamente, quedaron gravadas.

Desde el punto de vista tributario, no hay lugar a inferencias, ya que lo que vale es lo que está escrito. En el texto avalado en la Comisión Séptima y en la plenaria del Senado quedó un artículo denominado “Tratamiento tributario”, cuyo numeral 5 hace referencia a la exención del impuesto de renta que tienen las pensiones cuando el monto sea superior a 1.000 UVT (unidades de valor tributario) .

Casi ningún pensionado tributa

La mesada es mensual, el impuesto de renta es anual

En los debates de aprobación en el Congreso de la República, los senadores que sustentaron la reforma argumentaron que tomaron el texto tal cual estaba en la Ley 100 de 1993, que es la que se está modificando con la reforma pensional que hace trámite en el Legislativo (Tomarlo de esa manera, para que quede incluido en la nueva ley, es lo que corresponde a las reglas). Sin embargo, cuando hay una referencia explícita a un ‘Tratamiento tributario’, de inmediato remite al Estatuto de los impuestos y no a otras leyes.

Varios analistas argumentan que -si la medida hubiese sido puesta por el Ejecutivo, autor de la reforma pensional, de manera consciente- no implicaría que los aludidos tendrían que pagar el impuesto, pues las reglas tributarias incluyen otros componentes, como el de la tabla que establece los rangos desde los cuales hay que aportar el tributo. De esa manera, sobre los ingresos entre 0 y 1090 UVT recae una tarifa del 0 por ciento (es decir, hasta ese valor no pagan el impuesto de renta), pero, según explica el exdirector de la Dian, Lisandro Junco, “es falso que solo declararían y no pagarían, pues al declarar, les aplica el artículo 383 del Estatuto Tributario, sobre retención en la fuente”.