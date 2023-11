Una regla de oro amenazada. Razones por las que no es buena idea cambiar la normativa fiscal del país

Luego de que el Dane informó que en el tercer trimestre de este año la economía se contrajo 0,3 por ciento, el presidente Gustavo Petro, en un evento en el Centro Social de Oficiales de la Policía Nacional, sacó la artillería: anunció que, ante la caída de la inversión privada, aumentaría la inversión pública y mencionó la posibilidad de no continuar con la regla fiscal.

“También el Gobierno nacional tiene una responsabilidad. Cuando baja la inversión privada, debe crecer la inversión pública. En esto choco con la tesis de que hay que reducir ambas. Si reducimos ambas, mandamos a Colombia a una catástrofe económica y, por eso, el pensamiento fundamentalista neoliberal que provoca una estricta fórmula de marco fiscal, de regla fiscal que el mismo que la construyó la violó, pues no debe mantenerse en el país.

El presidente Gustavo Petro dijo que la regla fiscal no debe mantenerse en el país. Invitó al Congreso a debatir este tema. Exministros y analistas rechazaron la idea. | Foto: Presidencia / istock

El cumplimiento de la regla fiscal no es solo una cuestión práctica para controlar y limitar el déficit fiscal y la deuda pública. Es una muestra de responsabilidad y buen manejo de las finanzas públicas, a tal punto que es uno de los indicadores que evalúan las calificadoras de riesgo y los inversionistas locales e internacionales.

Pero modificarla no es una idea nueva dentro del Gobierno. El presidente Petro revivió un debate que abrió en septiembre pasado el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González, y que causó revuelo. Dijo que junto con colegas del Ministerio de Hacienda estaban evaluando cambios a la regla fiscal, a la que calificó como “muy inflexible”.

“¡Falso! Los intereses de deuda entran en el déficit total, pero no en la meta de regla fiscal, que es sobre el resultado primario (son intereses de deuda) y no sobre el déficit total. Más bien, hay que priorizar la inversión pública sobre los gastos corrientes y, particularmente, atraer inversión privada para que no se siga contrayendo al 33 por ciento real”, señala el hoy rector de la Universidad EIA.