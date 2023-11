A su mejor estilo, con data en mano, Juan Daniel Oviedo explica por qué la propuesta del presidente Petro sobre la regla fiscal es “muy irresponsable”

En el espacio de Vicky en Semana , el concejal electo Juan Daniel Oviedo y el representante Oscar Darío Pérez analizaron el frenazo a la economía colombiana durante el periodo en mención. Además, reaccionaron a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre no mantener la regla fiscal en el país.

En principio, la regla fiscal busca que no se supere el límite de deuda del país y el déficit fiscal, componentes que quienes defienden esta figura consideran claves para las finanzas estatales. Sin embargo, el mandatario ha cuestionado en múltiples ocasiones el modelo tal y como está planteado.

El concejal electo de Bogotá y exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo, enfatizó que ve “mucha irresponsabilidad” en las declaraciones del presidente Petro. “Las condiciones están dadas para que el Gobierno haga inversión pública, pero el Gobierno no la está haciendo”.

“Cuando nosotros analizamos los datos de producto interno bruto que publicó el Dane ayer y vemos el principal canal de inversión pública productiva -que es el valor agregado de las obras civiles y de infraestructura pública que se ejecutan en el territorio nacional- vemos algo preocupante: por cada 100 pesos de inversión pública en esas obras civiles que se invertían antes de la pandemia, hoy, en el último trimestre, solamente se agregaron 54 pesos por ese mismo canal de obras civiles en el país. Eso significa que estamos paralizando la construcción de infraestructura pública que genera empleo, que genera crecimiento, que genera competitividad para que nosotros podamos tener una dinámica exportadora mucho más importante y no se está haciendo”, expuso Oviedo.

En ese orden de ideas, para el concejal electo de Bogotá es claro que el presidente Gustavo Petro se equivoca: “lo que nos está es confundiendo (...). Lo que vemos es que el Gobierno no está haciendo inversión pública, no está haciendo carreteras, no está haciendo obras de infraestructura que necesita el país”.