Ventas de carros, productos de ferretería, electrodomésticos y aparatos electrónicos tienen herido al comercio minorista

García explica que sus agremiados generalmente atienden a los compradores de estratos 1, 2 y 3, quienes en muchos casos no tienen crédito bancario; por eso, son estos almacenes los que financian sus compras. Pese a que tratan de ofrecerles buenas condiciones , “la incertidumbre política y económica del país hace que muchos prefieran abstenerse y ya no consideren tan necesario el cambio de televisor o de nevera”, explica.

Cifras de la compañía de investigación de mercados Growth from Knowledge (GfK) indican que de enero a septiembre se vendieron 12,4 billones de pesos en electrodomésticos , un billón de pesos menos que un año atrás.

El Dane también confirma que la facturación de este sector registra una caída de 13 por ciento, y la de equipos de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico, como los que vende Alirio, baja 12,52 por ciento. No obstante, estos no son los principales responsables de la contracción del comercio minorista en 2023 . Esa carga le cae principalmente al sector automotor, que al registrar los mayores valores de venta tiene un elevado peso en esa actividad.

Un tema de confianza

Las matrículas de vehículos nuevos están en mínimos desde 2020. Entre enero y octubre se vendieron 148.393 unidades, lo que representa 69.623 unidades menos que un año atrás (-31,9 por ciento). Según Oliverio García, presidente de Andemos, esas menores ventas se deben a factores como una deteriorada confianza de los consumidores, las dificultades para el acceso a crédito, el bajo crecimiento económico, la inestabilidad cambiaria y la falta de señales positivas del Gobierno para aumentar la confianza de inversionistas y consumidores. En eso coincide Pedro Nel Quijano, presidente de Aconauto (Asociación de Concesionarios de Automotores). Asegura que esta no es la primera crisis que vive el sector y que, si sobrevivió a la pandemia cuando pasaron de vender entre 15.000 y 20.000 carros mensuales al mes a solo 88, esta vez también lo harán. “Los concesionarios son negocios familiares de varias generaciones y con vocación de largo plazo, no es para invertir de ocasión, porque se maneja mucho dinero, pero no necesariamente es una actividad muy rentable. Hoy se gana con los incentivos por colocación de seguros o de créditos, y tras dos años extraordinarios (2021 y 2022) el negocio se deterioró por la incertidumbre política, social y económica. Todos aquellos que necesitan cambiar su carro prefieren esperar”, asegura. Además, la prudencia enseña que hay que ser pacientes, pues “tras las elecciones regionales se percibe un poco más de optimismo y de confianza”, puntualiza este dirigente gremial e insiste en que la confianza pesa más que las altas tasas de interés.