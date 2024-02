Wingo lanzó ofertas en tiquetes para Semana Santa

Tres kilos de más para equipajes en bodega:

Flexibilidad en todas las familias tarifarias:

Uno de los principales diferenciales del producto Wingo es la opción Flex – 1, la cual les permite a todos los pasajeros solicitar un cambio por los canales de la aerolínea sin cobro de penalidad, siempre y cuando dicho cambio se efectúe 15 días antes de la fecha del vuelo. Esta opción está disponible para las familias tarifarias: Go Basic, Go Standard y Go Plus.