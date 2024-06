Cerca del 50% de los colombianos sospecha que son espiados por sus dispositivos electrónicos, según estudio

La venta no autorizada de datos personales es la mayor preocupación, con un 78 % de participación, superando el promedio regional. Además, el uso indebido de tarjetas de crédito causa angustia al 45 % de los encuestados en Colombia.

Sin embargo, el uso del teléfono ha sido afectado negativamente. El 51 % de los colombianos ya no contesta números no identificados y el 34 % no lee SMS debido al volumen de estafas y mensajes molestos.