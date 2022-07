¿Cuántos pasajeros se movilizarán por los aeropuertos del país este puente festivo?

Durante este puente festivo de San Pedro y San Pablo, la Aeronáutica Civil estima que 510.700 pasajeros se movilizarán por los aeropuertos del todo el país. “Cerca de 166.000 desde y hacia destinos internacionales, y cerca de 344.700 desde y hacia destinos nacionales”, señaló la entidad.

El subdirector de la Aeronáutica Civil, coronel Rolando Aros, recomendó a los usuarios del transporte aéreo que estén en permanente contacto con las aerolíneas ante posibles cambios de los itinerarios debido a las lluvias que se registran en varias regiones del país.

“Las condiciones meteorológicas durante este fin de semana podrían provocar demoras en las operaciones y por eso es necesario el contacto permanente con las aerolíneas, llegar con suficiente anticipación al aeropuerto: dos horas para vuelos nacionales y tres horas para vuelos internacionales. A través de las redes sociales de la Aerocivil estaremos entregando información en tiempo real para que los viajeros tomen las mejores decisiones”, expresó.

Entretanto, las autoridades estiman que por las carreteras del país habrá una movilización de 3.529.606 millones de vehículos y de 1.342.265 pasajeros por las diferentes terminales terrestres.

Para garantizar la seguridad en las vías, la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional dispuso de 5.900 uniformados para estos días de puente.

“Invitamos a los viajeros a no exceder los límites de velocidad, no conducir en estado de embriaguez, no adelantar en sitios prohibidos, utilizar en todo momento el cinturón de seguridad, no realizar maniobras peligrosas, decir no al transporte ilegal y compra de tiquetes en sitios no autorizados, descansar lo suficiente antes de ejercer la actividad de conducción y hacer pausas activas cada 3 horas durante los recorridos”, dijo el director de Tránsito y Transporte, mayor general Juan Alberto Libreros.