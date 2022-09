Llega a Colombia la feria internacional de estudios en el exterior; ofrecerá becas y descuentos

Estudiar en el exterior es una gran oportunidad de ampliar horizontes formativos y profesionales, y los colombianos no son ajenos a esta realidad, razón por la cual es cada vez más frecuente verlos en busca de alternativas para cumplir este sueño.

En este contexto, la plataforma de estudios en el exterior Go Native Project trae al país al feria internacional Expo Estudia en el Extranjero que tendrá lugar del 4 al 6 de octubre y que se contará con las mejores instituciones alrededor del mundo y se podrá disfrutar sin salir de casa.

“Traemos por primera vez la feria internacional de estudios en el exterior a Colombia Expo Estudia en el Extranjero, que tiene como objetivo llevar las mejores instituciones y programas del mundo a todos los estudiantes del país, junto con descuentos y becas.”, dijo David Mas, CEO de Go Native Project.

La feria será 100% online y contará con espacios interactivos para que los interesados participen de charlas y exposiciones frente a los diferentes destinos como lo son Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Además, tendrán la oportunidad de conocer asesores de importantes instituciones y entre las actividades que los participantes podrán realizar están una serie de webinars y conferencias con directivos de diferentes escuelas entre las que se encuentran Original Campus (Australia), Curtin College (Australia), Deakin College (Australia), Griffith College (Australia), Simon Fraser University (Canadá), Ryerson University (Canadá), St. Lawrence College (Canadá), Toronto School of Management (Canadá), Tamwood Careers (Canadá), Atlas (Irlanda y Malta), UE University of Europe for Applied Sciences (Alemania), International House (Cadena Internacional) y con especialistas en temas como: Beneficios - posibilidades laborales y migratorias - para los estudiantes en los diversos destinos, Requisitos para estudiar y trabajar en el extranjero.

Los organizadores de la feria anunciaron que se darán descuentos y becas durante la jornada. “Invitamos a todos los colombianos a que se sumen a este gran evento y conozcan las oportunidades y descuentos que se ofrecerán para que puedan cumplir su sueño de estudiar en el exterior”, dijo Mas.

Las personas que estén interesadas en asistir pueden realizar la inscripción visitando la página oficial de Go Native Project link.