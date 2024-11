“Internacionalizar las compañías aporta diversificación de la productividad, innovación, diferentes maneras de hacer las cosas”, destaca Laura Tarazona, presidente del grupo, señalando que la salida de la marca a otras partes del mundo tiene un significado de gran importancia: “En el aspecto gastronómico, Colombia tiene una gastronomía muy nutrida, muy rica, muy variada. A veces no nos sentimos tan orgullosos de ella, pero es así y queremos que así como en todos los rincones del planeta se conoce qué es un guacamole o qué es un ceviche peruano, queremos llevar al mundo qué es un chicharrón y qué es una arepa de choclo ”.

Signo de recuperación definitiva después de la pandemia

El nuevo hito en la historia del grupo y del restaurante tiene un significado especial. La empresaria recuerda que la pandemia significó un reto especialmente grande para su industria: “Fue un tema súbito, inesperado, y nosotros no estábamos preparados. Muchas personas no lo comprenden, pero es como una familia acomodada en la que, de pronto, mamá y papá se quedan sin ingresos, y tienen una hipoteca que pagar, unas tarjetas de crédito que pagar, mercado, empleados, colegios. Es lo mismo. No estábamos preparados para una situación así”.