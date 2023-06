James, el empresario: esta es la otra faceta del futbolista fuera de las canchas

El fútbol profesional les cambia la vida a los jugadores que llegan a este nivel. Para James Rodríguez no fue la excepción, pues él no tenía una vida de lujo y confort antes de alcanzar la fama. El deporte le abrió las puertas no solo para alcanzar el éxito en las canchas, también para cumplir sus metas y ambiciones más personales, que iban de la mano con la fama cosechada en su paso por los clubes internacionales.

A sus 32 años, James Rodríguez es una persona madura para el fútbol, por eso ya empezó a construir lo que será su vida tras dejar las canchas. En diálogo con SEMANA habló sobre su faceta como empresario, la que considera que será su futuro y, en parte, una lección de lo que no hicieron las “viejas glorias” de la Selección y otros equipos en Colombia.

James Rodríguez y su faceta como empresario. El mundo fuera de las canchas. - Foto: Everton FC via Getty Images

“El dinero te ayuda a estar un poco más tranquilo, pero cuanto más tienes, hay muchos más líos y tienes que pagar cosas. Entonces es duro (...) Quise ser siempre feliz jugando al fútbol y al final todo se dio. Entonces, mientras mejor me iba, más iba consiguiendo cosas”, detalló el volante que portaba el número 10 en la Selección Colombia.

Tras su paso por el Real Madrid, que podría ser su mejor época en su vida deportiva, este le enseñó muchas cosas, que le sirven también fuera de la cancha. El buen comer, el dormir bien, el disfrutar de fiestas y salidas con mesura le ayudó a formar el James que es hoy, destacando que es de los pocos jugadores que no han tenido escándalos por temas tributarios.

Este último punto en España ha sido muy mediático, y son pocos los que han pasado limpios. Deportistas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Javier Mascherano, hasta el mismo Radamel Falcao, han tenido que rendir cuentas ante la Hacienda europea, dejándoles multas multimillonarias. De hecho, hasta Shakira sigue en pleitos con la justicia ibérica, pero James ha logrado demostrar su inocencia en estos impases, además que como él mismo dijo, a pesar de tener gente que le administra los recursos, le gusta estar al tanto de todo.

James Rodríguez en entrevista exclusiva con SEMANA, habló de como es su relación con el dinero. - Foto: Captura SEMANA

El dinero puede cambiar a las personas, para bien o para mal. James Rodríguez ha tenido claro que debe manejar adecuadamente sus recursos, por eso ha capitalizado parte de su riqueza con empresas, entre otros negocios, pero sin dejar de lado su “gente”.

En diálogo con SEMANA, el futbolista aseguró que en ese aspecto de manejo económico, le gustaría ser un ejemplo para los deportistas más jóvenes: “Si no lo sabes gestionar, te puede impactar de manera muy negativa, pero al final siempre he tenido cabeza y gente al lado que me ha ayudado. He sido inteligente siempre. Estoy por un lado invirtiendo, ayudando a personas y entonces creo que he ido por un buen camino siempre (...) Quiero ser un ejemplo para los jugadores jóvenes que están empezando. Creo que toda mi generación ha sido muy inteligente. Igual que Falcao. Tenemos nuestras cosas empresariales”.

James Rodríguez se prepara para su vida como deportista, y fuera de las canchas. Su futuro está en los negocios. - Foto: Tomado del Instagram oficial @jamesrodriguez10

James Rodríguez ha diversificado su parte empresarial, tiene importantes inversiones en finca raíz, empresas del sector de alimentos, hasta tiene activos en el mundo de las criptomonedas. SEMANA habló con él en el Café Dos Molinos, donde confirmó que su futuro estará en los negocios, y será su vida tras dejar el fútbol.

“No es solo con los cafés, estamos en otros temas. Aprendiendo mucho de todo. Así que es verdad que, ya cuando acabe el fútbol, y ahora que he tenido tanto tiempo libre, he estado ocupado visitando los negocios, en los restaurantes y por lo menos ya no tengo tanto tiempo libre como cuando tenía 23 años, que estaba de vacaciones y estaba en casa. Ya puedo decir que si acabo el fútbol ahora, tengo cosas que hacer. Entonces es mucho más tranquilo todo”.