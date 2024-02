Bonfiest Plus superó el dolor de cabeza derivado de una demanda por publicidad engañosa

Todo comenzó con un comprador de Bonfiest, quien aseguró que tras haberlo consumido nunca sintió alivio, ni tampoco una aceleración de su proceso de rehabilitación para superar la resaca. Esta queja motivó a un abogado a presentar una Acción de Grupo contra Tecnoquímicas por presunta publicidad engañosa, al considerar que el producto no ofrecía alivio a los síntomas causados tras una noche de copas.

Contra todo pronóstico, la demanda fue admitida en 2020 y tras dos años de diligencias, Termoquímicas fue llamada a juicio y su abogado defensor rechazó la sindicación, con el argumento de que las piezas publicitarias de Bonfiest fueron autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio y por el Invima y que desde 2015, cuando el producto fue lanzando, no habían recibido ni una sola queja por publicidad engañosa.

Así mismo, el abogado de la farmacéutica recurrió a otras marcas famosas productos para explicar que el nombre que Bonfiest no corresponde, de forma literal, con su objetivo: “Ni la Coca-Cola tiene cocaína, ni Póker incita al juego, ni Bavaria no significa que es importada de Alemania. Según la RAE, ‘fiesta’ es una reunión de amigos…”.

En la sentencia más reciente, el Tribunal Superior de Bogotá confirmó en su decisión que frente a la eficacia e indicaciones del medicamento “el producto Bonfiest Plus cuenta con calidad e idoneidad y por eso le fue conferido registro sanitario”. Así mismo, reiteró que “la publicidad del producto Bonfiest Plus se encuentra ajustada a las normas sanitarias que rigen la materia”. Con la decisión del Tribunal se ratificó en segunda instancia el fallo del Juzgado 23 del Circuito que también había rechazado las versiones de los demandantes contra Bonfiest Plus, y avaló los argumentos y pruebas expuestos por el grupo Tecnoquímicas.