Bufetes vs. Robots: ¿Quién controla a quién en el mundo legal?

Desafíos por superar

Pinilla insiste en que actualmente la IA no tiene la capacidad de reemplazar la labor que realiza un abogado. “La mayoría de estas herramientas no referencian de dónde sacan la información ni permiten contrastar sus afirmaciones con otras fuentes. En estas circunstancias, existe el riesgo de redactar un concepto desactualizado o que no cumpla con los estándares que los juzgados exigen para aceptar una demanda con altas exigencias técnicas”.

En gestión pública

¿Qué pasaría si la IA les da una mano a los servidores públicos que a diario deben procesar mucha información, sobre todo en las dependencias jurídicas? Según la directora de la Academia de Gestión Pública, “los servidores públicos viven saturados elaborando informes (unos 22 de ley) y atendiendo requerimientos (por lo menos uno al mes) que muchas veces no se procesan o cuyas conclusiones y uso no se dan a conocer a Colombia”. Y esto es grave. Añade que “la información necesaria para la toma de decisiones es pública pero no está publicada”. Asegura que “cualquier colombiano y específicamente los gestores públicos, para no repetir errores e implementar prácticas de prevención, deberían tener acceso directo vía web a los fallos en firme, penales, fiscales y disciplinarios relacionados con conductas que afectan la administración pública; sin embargo, esas decisiones, que son públicas, no están publicadas y mucho menos analizadas, ni procesadas”.