Histórico: inteligencia artificial sustituirá a abogado en caso judicial en Estados Unidos

La empresa que desarrolló el sistema dice que sí no logra engranar el proceso, ellos asumirán la multa.

Febrero será el mes en que la justicia de Estados Unidos vivirá un hito histórico, pues un sistema de Inteligencia Artificial asumirá, por primera vez, la defensa de un hombre que deberá comparecer ante los tribunales legales de ese país.

Según recogen medios especializados, esta no solo será ‘la primera vez’ para Estados Unidos, sino para el mundo entero, en tanto no existen precedentes de una operación similar, lo que abre nuevas puertas en escenarios tecnológicos y legales. No obstante, también puede ser un hecho que despierte gran polémica, más aún entre quienes ejercen el derecho.

De acuerdo con medios especializados como la revista New Scientist, el caso en cuestión estará a cargo de un desarrollo de la empresa tecnológica DoNotPay, que consiste en un ‘apoyo’ que irá dando asesoría y respuestas, a través de un audífono a su cliente, el defendido.

La IA ayudará al señalado a responder a las preguntas del tribunal - Foto: Getty Images

En este caso puntual, la audiencia por la que deberá comparecer el acusado está relacionada con una multa por exceso de velocidad, escenario frente al que la compañía dice estar preparada, pues ha configurado su sistema, procesando datos y simulado escenarios derivados de casos anteriores por las mismas causas, y la forma en la que han procedido los tribunales y los mismos señalados.

Así, el denominado ‘RobotLawyer’, según la compañía desarrolladora, estaría en capacidad de responder incluso a una serie de preguntas que podría plantear el tribunal, las cuales serán entregadas al acusado.

Garantía de que todo saldrá bien para el acusado

Si bien la persona que deberá comparecer ante los tribunales podrá salir eventualmente victoriosa del escenario gracias al ‘RobotLawyer’, las posibilidades de no poder conseguir una buena o efectiva defensa también están sobre el papel. No obstante, en el marco del ejercicio y el experimento que se pondrá a prueba en su caso, la compañía de Inteligencia Artificial, IA también ha aclarado que se encuentra presta a asumir la multa que se imponga como castigo en caso de que su sistema no logre ser efectivo en la defensa.

La compañía que evaluará el sistema advirtió que en caso de que este no logre salvar de la multa al señalado, ellos asumirán el costo de la multa. - Foto: Getty Images/Image Source

Más allá del experimento

Según precisan los medios especializados, este desarrollo tecnológico pretende ir más allá del simple experimento y de demostrar el avance y las posibilidades de la misma tecnología e Inteligencia Artificial, y sí apunta a convertirse en una herramienta que brinde mayores posibilidades a aquellos que no cuentan muchas veces con los recursos necesarios para dotarse de una buena defensa cuando deben comparecer ante los tribunales, y donde, muchas veces, el pago de una multa termina siendo asumida por no contar con los honorarios para pagar un abogado.

Sobre la compañía responsable de este desarrollo, la firma DoNotPay, esta es reconocida por su trabajo desde 2015 en procura de brindar soluciones basadas en Inteligencia Artificial, encaminada en buscar hacer frente a grandes comercios de servicios.

En ese sentido, según explica la compañía, este desarrollo buscará responder a los casos en los que, pese a que sus procesos son ‘ganables’, los casos terminan perdiéndose por la imposibilidad de acceder a un buen defensor, o simplemente no se cuenta con el tiempo para hacer frente a la burocracia que ello requiere.

Respecto al desarrollo al que hace alusión la empresa DoNotPay, este tendría un costo de 36 dólares al año, y su ideal es convertirse en una alternativa frente a los procesos de reclamaciones, ahorrando así también los tiempos que muchas veces se invierten o desperdician en las llamadas de servicio al cliente.

Si bien el proceso ante los tribunales podría generar polémica, la empresa explica que los procesados no están impedidos a poder valerse de un audífono para recibir alternativas de respuestas a las indagaciones; no obstante, si bien esto no va contra las reglas, para algunos sí podría verse como algo que estaría en contra del espíritu de las reglas.