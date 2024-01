El nuevo sello de moda sostenible que ya está funcionando en grandes marcas en Colombia

El cambio climático es uno de los problemas que más se ha acrecentado en el mundo durante los últimos años. Los cambios en las temperaturas en el mundo y los patrones climáticos no solamente han afectado la calidad de vida de los humanos, sino que han producido una serie de desastr e s ambientales irreparables, además de la extinción de especies y el deterioro de ecosistemas.

Durante los últimos días, en Colombia se ha vivido una verdadera crisis por el fenómeno de El Niño, que ha elevado las temperaturas a niveles que no se veían hace algunos años. Tanto así que se ha desencadenado una serie de incendios forestales en varios departamentos del país como Santander, Cundinamarca y Antioquia.

De acuerdo con lo dicho por Claudia Bahamón, en el marco del Colombiatex 2024 , una de las diferencias con este sello sostenible es que este no puede ser adquirido por una suma de dinero, sino que este es entregado a las empresas que realmente estén adelantando prácticas sostenibles.

“Ya tenemos más de 15 marcas que están avaladas por el sello de moda sostenible, pero esto no es un sello cualquiera, es una etiqueta ambiental voluntaria, en donde no se paga por comprar un sello, como puede pasar con otros sellos. Acá no es que, como yo tengo plata, puedo poner en mi etiqueta. Si están haciendo las cosas bien les otorgamos el reconocimiento, de lo contrario no”, comentó.