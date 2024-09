Turismo internacional ha compensado el turismo interno; así ha vivido el reacomodo del sector esta cadena hotelera colombiana

Pese a esto, sigue convencido de que Bogotá cada vez se consolida más como un destino atractivo turísticamente. Está entre los más recomendados de TripAdvisor. En la categoría que denominan best of the best se ubica entre los 10 primeros destinos por su riqueza histórica, cultural, gastronómica y biodiversidad. Como resultado, la capital del país tuvo una ocupación positiva en 2023 y las proyecciones de Cotelco indican que se puede superar el 58% este año en los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas.