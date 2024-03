Estos serían los nuevos directivos del Grupo Aval, tras la renuncia de Luis Carlos Sarmiento Angulo: aquí sus perfiles

Sarmiento Angulo, un ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, ha presidido la junta desde hace 30 años, manejando el holding que no solo cuenta con bancos, sino también con empresas en el sector de telecomunicaciones y el sector inmobiliario, uno de sus fuertes tras su vasta experiencia como constructor .

Luis Carlos Sarmiento Angulo renunció al Grupo Aval: estos son los nuevos movimientos

“He tomado la decisión de retirarme del cargo de presidente de la junta directiva del Grupo Aval, posición que he ocupado desde su fundación hace 30 años y desde la cual he tenido por todo este tiempo una visión completa, permanente y oportuna de todas nuestras empresas.