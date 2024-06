Fenalco se solidariza con doña Segunda tras cierre de su piqueteadero por decisión de la Dian: “Merece respeto”

El dirigente gremial manifestó que se requiere una reforma que evite que quienes aún no adoptan la factura electrónica no sean perseguidos ni sancionados como si hubiesen cometido un delito.

“ @FenalcoNacional ha sido el gremio que, por excelencia, ha acompañado a la @DIANColombia en la socialización y sensibilización con los afiliados frente a la implementación de la factura electrónica por eso sabemos que urge una reforma que evite que quienes aún no adoptan o están en proceso de implementación de la factura electrónica no sean perseguidos y sancionados como si hubieran cometido un crimen. Las autoridades administrativas deben obrar en consideración con las condiciones particulares de los ciudadanos. Que esta injusticia sirva para que el negocio de Doña Segunda tenga más reconocimiento y más clientes”, sostuvo.

Entre lágrimas, doña Segunda reaccionó al cierre de su piqueteadero por parte de la Dian

“Me causa mucho dolor (...). ¿Por qué me sacan por noticias? Yo no estoy evadiendo el impuesto, no estoy haciéndole mal al Gobierno, no le estoy quitando nada a nadie (...). Yo pago mis impuestos, pago todo lo que me exigen”, expresó la propietaria y fundadora del tradicional piqueteadero capitalino.