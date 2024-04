Futuro del trabajo: más autogestión y menos subordinación

La historia, más que cíclica, pareciera pendular. Y como dice una canción del uruguayo Jorge Drexler: “El péndulo viene y va, y vuelve a venir e irse. Y al regresar, se vuelve. Y al volver, se distancia. Y cambia la itinerancia, los barcos van y vienen y quienes hoy todo tienen, mañana por todo imploran. Y la noria no demora en invertir los caminos, en refrescar la memoria”.

Pues bien, las discusiones actuales del trabajo parecieran reeditar viejos debates: la tecnología que amenaza las plazas de empleo; el desplazamiento de los seres humanos por las máquinas, la precariedad en el ingreso, las condiciones laborales inseguras, la estabilidad y la protección frente al desempleo. Sin embargo, poco se habla de una necesidad actual de los debates del trabajo y cuya importancia no suele ser suficientemente reconocida: la apropiación y gestión del trabajador de sus propias capacidades. Allí está la clave del futuro mediato e inmediato del trabajo.

Otros, por su parte, posan de nostálgicos del capitalismo industrial de mediados del siglo XX que afianzaba una relación vertical y desigual de relacionamiento pero que era cómoda para quien no tenía que hacerse cargo de su propia capacidad. Al final suele ser más fácil obedecer que mandar.

El trabajo de la actualidad no solo representa otros retos inmediatos sino que impone una concepción distinta de la actividad humana. El trabajo protegido por las constituciones occidentales y las normas internacionales apunta a todo acto humano generador de valor, que se irradia en una economía libre de mercado. Eso quiere decir que quien es protegido es el ser humano íntimamente atado al trabajo, quien es el verdadero generador de valor.

El problema realmente se encuentra en los trabajadores que no solo no son conscientes del valor que generan, sino que desconocen cómo gestionarlo. La existencia (y protección) del trabajo humano no está supeditada a la relación jerárquica y subordinante de quien lo remunera y lo aprovecha y menos aun su valor está definido por quien paga el salario.