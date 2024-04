Gremio se desliga de escándalo de carrotanques en UNGRD y rechaza generalizaciones de fibra de vidrio, al sugerir que “no es un material apto”

“Estamos haciendo una inspección en el Batallón Cartagena de unos tanques contratados por la administración anterior, es un contrato que buscaba comprar en primera medida mil tanques de un total de ocho mil, acá hay 167 tanques que están hechos en fibra de vidrio y es bastante llamativo porque cualquiera podría pensar que la fibra de vidrio no es el material indicado para hacer este tipo de tanques, en donde se suponía que iba a reposar el agua de los niños de La Guajira”, sostuvo Carrillo.

También señaló en medio de esa inspección a los equipos: “Los contrataron así con una empresa de Itagüí, al parecer no hay pólizas; es igualmente muy preocupante lo que sucede con estos tanques en La Guajira. Estos tanques se pueden conseguir en el mercado, aquí se hicieron a la medida y son bastante frágiles ”.

“La fibra de vidrio es un material que, a diferencia de otros polímeros, como el polietileno, no responde de la misma forma a los esfuerzos que puedan darse, hay muchos que ya están rotos, tienen fisuras y, tampoco van a poder ser utilizados, entonces tendremos que revisar, me dicen que no hay pólizas y tenemos una situación nuevamente complicada, y diría yo vergonzosa, acá en el Batallón Cartagena”.