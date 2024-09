“Las empresas deberían tener más mujeres en sus juntas directivas”: rectora del Cesa en entrevista con SEMANA

E.R.: El programa surge de la necesidad de enseñar sobre la importancia del gobierno corporativo y de la equidad en estos órganos decisorios. En 2018, junto a otras iniciativas, comenzamos a estudiar el comportamiento de las juntas directivas de los emisores de valores, de cara a la participación de mujeres. Nos dimos cuenta de que solo el 15 % de las juntas directivas de las empresas listadas en bolsa tenía participación femenina, una de las excusas de aquel momento es que en el país no había suficientes mujeres preparadas para ocupar puestos principales en las juntas directivas.

Esto nos motivó a crear un programa académico, pedagógico y experiencial que preparara a las mujeres no solo en gobierno corporativo, sino a derrumbar sesgos y barreras, y las motivara a hacer networking . Desde entonces ya llevamos 17 promociones, con más de 600 mujeres egresadas del programa y un banco de hojas de vida con más de 500 perfiles de mujeres preparadas para ocupar cargos principales en juntas directivas.

E.R.: Uno de los principales es lograr que tanto los emisores de valores como las empresas que no cotizan en la bolsa alcancen en sus juntas directivas un porcentaje mínimo del 30 % de participación femenina. Sensibilizar a las empresas que aún no tienen políticas sobre equidad e inclusión para que reconozcan el valor de la equidad de género, que les permitirá tener juntas directivas balanceadas y lograr, entre otras cosas, un incremento de hasta el 8 % en ventas y mayor probabilidad de comprensión del consumidor.

E.R.: Más que un tema de cuotas, la verdadera transformación se logra con esfuerzos conjuntos. De hecho, la diversidad no solo debe verse en términos de género . También, de generaciones, de especialidades y perfiles, de razas, de culturas, de etnias, como foco para el enriquecimiento de discusiones que les dan paso a decisiones que tienen en cuenta la multiplicidad de perspectivas.

SEMANA: ¿Tienen las mujeres algún valor adicional (que no tengan los hombres) en estos organismos?

E.R.: La libertad de pensamiento y de opiniones es válida y respetable. La meta del Cesa es dejar de hablar de diversidad, equidad e inclusión porque ya no sea necesario hacerlo y las condiciones estén dadas para todos. Lo importante es saber llevar el mensaje, porque no se trata de posicionar a mujeres sobre hombres o viceversa, se trata de generar espacios empresariales con oportunidades para todos y en donde la diversidad no se trata solo de género como lo decía anteriormente. El valor está en la diversidad.