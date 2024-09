Nestlé se va de Caquetá: anuncian que suspenderán su compra de leche fresca en la región; esta es la razón y los posibles efectos

¿Y el Distrito lechero de Caquetá?

Además, según González, no afectarán el Distrito lechero que se había consolidado en la región, pues hay 360 empresas que están comprando leche, es decir, hay una capacidad de compra bastante grande, por lo que estiman que no habrá una hueco por la salida de Nestlé como comprador de leche fresca. No obstante, no es lo mismo que compren muchas empresas, a que esté presente una multinacional. Por ello, entre los productores de leche hubo cierta incertidumbre desde el momento en que se inició el trámite para que la empresa salga del Caquetá.