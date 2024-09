“Nosotros no somos oposición de nadie. Queremos un país sin corrupción”: Bruce Mac Master, presidente de la Andi

Mac Master, vocero del gremio de empresarios, señaló que no son oposición de nadie. Manifestó que lo que busca el sector privado es un país sin corrupción, que permita utilizar los recursos públicos para invertir verdaderamente en lo que conduzca al país a la prosperidad.

‘Pétalos para los criminales y espinas para los empresarios’

Manifestó que se requiere un Estado pequeño, que sea financiable, pero expansivo, y enfatizó en que los impuestos son para invertirlos en la gente, no en burocracia.

“Aquí no hay paz total, hay entrega del territorio total a las estructuras criminales”: Federico Gutiérrez

La paz no se quedó atrás

El tema de la paz no se quedó atrás. Rendón subrayó que uno de los errores que han existido en Colombia es “creer que la paz se consigue compaginando con el crimen”, lo que explicó con los ejemplos de sucesos recientes, como los de permitir el uso de bienes públicos a los criminales, lo que puso en contexto con los llamados gestores de paz. “Le quitan al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la seguridad que se paga con los impuestos de los colombianos, y les permiten a los criminales usar los bienes públicos”.

No obstante, Rendón dijo que no está en el cargo para quejarse, “la gente no lo elige a uno para quejarse”, por lo que dijo que lo importante es poner en marcha lo que se debe hacer desde lo público, para bien de la gente.