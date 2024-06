Otra famosa cadena de restaurantes cierra sus locales y decide someterse a la ley de quiebras en EE. UU.

Algunas cadenas de comida no pasan por su mejor momento económico en Estados Unidos y enfrentan una compleja situación financiera, por lo cual muchas deciden acogerse a la ley de quiebras. Esta semana se conoció que Melt Bar and Grilled se declaró en bancarrota,

“Después de varios años de reducción de personal, la cadena de sándwiches gourmet Melt Bar and Grilled se acogió al Capítulo 11 de Bancarrota, Esto se produce luego de que la compañía cerrara su ubicación en Cedar Point en mayo y, anteriormente, cerrara ubicaciones en Dayton, Canton, Independence, Avon y Cleveland Heights” , precisó Fox News .

“Navegar en la industria de los restaurantes en el mundo pospandémico, con crecientes problemas económicos, se está volviendo cada vez más difícil. El mundo y la industria están cambiando rápidamente a nuestro alrededor. Después de una cuidadosa consideración, Melt Bar and Grilled ha decidido acogerse al Capítulo 11 de Bancarrota” , indicó inicialmente.

View this post on Instagram

“No solamente hemos sobrevivido, sino que hemos prosperado durante casi 18 años en la escena de los restaurantes de Cleveland. Me niego a permitir que termine la empresa en la que he dedicado toda mi vida durante las últimas casi dos décadas. Espero sinceramente que nuestro personal, amigos e invitados leales continúen apoyándonos durante esta difícil decisión y transición. Estoy realmente emocionado por lo que traerá el futuro a Melt Bar and Grilled”, concluyó Matt Fish en el documento.