Presidente de Protección explica en SEMANA lo que pasará con las personas en fondos privados y por qué la pensión es menor al salario

J.D.C.: No concluiría eso porque nosotros vamos a tener un rol importante en el modelo de transición , pues ese stock de ahorro que vamos a seguir administrando se va a ir consumiendo en el tiempo, a medida que las personas se van pensionando. De hecho, manejaríamos dos modelos al mismo tiempo: el del régimen de transición, que corre bajo las reglas de juego actuales, donde no cambia nada; y el modelo derivado de la reforma, en donde se van administrar los aportes que queden por encima del umbral que se defina, donde se va a empezar a construir de cero. Así mientras un sistema se marchita, el otro iría creciendo. Este modelo de pilares que se propone es absolutamente complementario.

J.D.C.: Algunas de las preocupaciones de muchos jóvenes es que quedarían sin la posibilidad de elegir y con la obligación de estar en un régimen de reparto cuyos recursos van a estar relacionados con lo que otras generaciones aporten por ellos, al tiempo que una parte de la plata que estén aportando va a ser para pagar pensionados de hoy. E so implica un contrato intergeneracional que genera inquietud y que varios jóvenes ven con tristeza al no poder tener la capacidad de elegir dónde construyen su futuro pensional.

J.D.C.: Eso aún no lo tenemos claro. Esta es una discusión bastante compleja y buena parte de la reforma, va a requerir reglamentación. En esas definiciones también está el tema de la vigencia, pues prepararse para este nuevo modelo tiene implicaciones tecnológicas y operativas gigantes. Se había propuesto para 2026 o 2027, pero en lo aprobado hasta ahora se dejó un corto periodo de un año, que es muy poco prepararnos nosotros, los fondos de pensiones, y Colpensiones, teniendo en cuenta además que pendiente buena parte de la reglamentación no estará lista.

J.D.C.: Lo primero es estar tranquilo y no apresurarse. Esta discusión está en proceso, no ha terminado. Falta que la reforma se convierta en ley de la República y su posterior reglamentación. Aún estamos en una discusión que no tiene certezas completas. Segundo, antes de tomar una decisión, de seguir un consejo que muchas veces es equivocado por parte de un no conocedor del detalle, acudan a los canales de Protección y nos consulten. También es bueno que las personas que tienen ahorro voluntario tengan la tranquilidad de que este no tendrá ningún cambio.