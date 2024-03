Resultados de 2023: la desaceleración les pasa factura a las empresas

Uno de los casos más dramáticos, por el tamaño de la empresa y lo que representa para la Nación en materia de dividendos, es Ecopetrol. El desplome en utilidades fue significativo: tuvo una caída del 42,8 %, al pasar de 33,4 billones de pesos en 2022 a 19,4 billones el año anterior. Sus ingresos también se contrajeron: mientras en 2022 Ecopetrol facturó 159,5 billones de pesos, para 2023 fue de 143,1 billones, lo que representa una reducción del 10,2 %. Ricardo Roa, presidente de la petrolera, explicó que estos resultados se dieron por menores precios del crudo, que en 2023 estuvieron 17 dólares por debajo de 2022, el impacto de la reforma tributaria que aumentó los impuestos a la industria extractiva, entre ellos la no deducibilidad de las regalías que, aunque se cayó en la Corte Constitucional, en algunos meses operó, y tuvo los mayores costos financieros .

A eso se suman las señales del Gobierno que no impulsaron la inversión en 2023, lo que se evidenció en una contracción del 25 % en ese indicador. Prueba de ello es el cambio en la asignación de subsidios de vivienda, el cual generó, entre otras cosas, cerca de 37.000 desistimientos en 2023 y una pérdida de inversión de los hogares en este sector de 20,1 billones de pesos.

Una de las caras positivas la mostró Cementos Argos que, a pesar de una caída en el despacho de cemento y concreto, no solo creció en sus ingresos, sino que alcanzó eficiencias y logró fortalecer una operación clave para su futuro en Estados Unidos. Sus ingresos consolidados se ubicaron en 12,7 billones de pesos, con un incremento del 9,7 %, mientras que los despachos de cemento y de concreto tuvieron disminuciones del 3 y del 9 %, respectivamente.

Frente a este panorama, una de las preocupaciones está relacionada con el nivel de inversión de las empresas y hacia dónde se están enfocando. Según Pabón, de Corficolombiana, la pregunta es qué tanto capex (que representa la inversión realizada en activos fijos) están haciendo para crecer en el largo plazo. “Creo que ahí se confirman las cifras alarmantes de inversión. Un caso particular, por ejemplo, es el de ISA, que está concentrando una gran inversión en Brasil, Chile y Perú, que les representa resultados muy positivos para la compañía, y un potencial de crecimiento, pero claramente en Colombia, en particular, no está haciendo un aumento de inversión. Entonces, la inversión ha venido cayendo en algunas empresas, afectando los resultados de 2023, pero la principal preocupación es que esto va a impactar los resultados de los próximos cinco o diez años”, explicó.