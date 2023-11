Temen golpe a la canasta familiar por el impuesto a los plásticos de un solo uso, que acaba de avalar la Corte Constitucional

Según Daniel Mitchell, presidente del gremio “tenemos tres grandes problemas. Primero, l a decisión o aclaración llega 11 meses después de que entró en vigencia el impuesto, con lo cual el impacto de la confusión de estos 11 meses va a ser muy complejo de asumir para las empresas; segundo, con esta decisión, un producto importado que esté empacado o envasado en plástico no paga el impuesto, pero el mismo producto fabricado en Colombia sí; y tercero, las exportaciones podrían pagar el impuesto, lo cual haría inviable su competitividad en los mercados internacionales donde se enfrentan con bienes que no cargan con este tributo. ”

Al gremio le preocupa que la inseguridad jurídica generada en los últimos 11 meses, en los que no existió claridad sobre quién y cómo se debía cobrar el impuesto, llevó a que algunas empresas usuarias de estos bienes cobraron el impuesto, posteriormente, frente los conceptos de la Dian pasaron a cobrarlo las empresas fabricantes de envases, empaques y embalajes plásticos. Luego, el Consejo de Estado suspendió los conceptos de la Dian, con lo cual, nuevamente los usuarios de empaques y envases fueron los sujetos pasivos. Y ahora, con la definición de la Corte, esa responsabilidad pasa nuevamente a los fabricantes de los productos plásticos.

“Así las cosas, y ante esta incertidumbre, las empresas que hoy indica la Corte que son sujetos pasivos y responsables del impuesto no cobraron el mismo por varios meses, actuando de buena fe, y acogiéndose a lo establecido en la ley y en la orden del Consejo de Estado”, sostienen en el gremio, al tiempo que señalan que la consecuencia de esta situación es que la mayoría de las empresas no cuentan con la respectiva provisión para su pago, el cual está previsto para el próximo año. Es decir, existe un riesgo grande de que, cuando llegue la fecha de pago, las empresas no tengan los recursos necesarios y esto se traduzca en quiebra de negocios y despidos en la industria.