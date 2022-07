Dólar rozando los 4.700: cinco cosas que antes de pronto podía comprar y que ya suenan imposibles

La trepada del precio del dólar impacta de manera profunda la economía. Como tantos artículos y materias primas son importadas, la consecuencia más obvia es que la vida se encarece. Si a eso se suma que el país ya vive una inflación alta y que las perspectivas mundiales no parecen mejorar, la realidad es que miles de cosas que antes eran accesibles dejaron de serlo.

En el país el dólar está a punto de subir 1.000 pesos en solo una semana. Los colombianos ven esa trepada con asombro y estupor. Centenares se han volcado a las casas de cambio a comprar dólares para guardar en caso de que la situación se ponga peor.

El presidente electo Gustavo Petro intentó salir a calmar los ánimos de esos colombianos, pero al final los angustió más. “A quienes hoy están comprando dólares en Colombia, con el mayor respeto tengo que anunciar que cuando los ponga de nuevo a la venta, valdrán menos en ese momento. ¡Ojo! No pierdan sus dineros”, escribió en su cuenta en Twitter.

La realidad es que un dólar alto empobrece a los colombianos. En la medida en que el precio de la divisa sube, el ingreso de cada persona se encoge, pues su plata vale menos. Aunque no se consuman productos importados, la mayor parte de los bienes y servicios terminan salpicados por el alto precio del dólar, porque las empresas utilizan insumos que deben traer para la producción nacional.

Pero si decide viajar o comprar productos importados, prepárese. Muchos colombianos, sin ser ricos y con esfuerzo, estaban acostumbrados a poder disfrutar de algunos bienes y servicios. Ahora para poder mantener su ritmo de consumo se deben atener a una tasa de cambio que comenzó el año en 3.981 pesos y ahora se acerca a los 5.000.

1. No está fácil cambiar de iPhone

(Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images) - Foto: NurPhoto via Getty Images

Tener un teléfono de última moda es quizás una de las primeras aspiraciones de los trabajadores, que muchos se endeudan incluso años para poder llevar un producto de la compañía fundada por Steve Jobs. Los precios nunca han sido baratos, pero con el dólar rozando los 4.700 se volvieron casi imposibles.

Por ejemplo, un iPhone 13 Pro Max vale en la tienda de iShop entre 8.400.000 y 5.700.000 pesos, dependiendo de su capacidad. A comienzo de año, solo por el cambio, el primero habría costado 7.114.878 y el segundo 4.828.021 pesos.

2. Juegos de Nintendo y Play Station

(Kyodo News via AP) - Foto: AP

Las consolas que piden muchos de los niños y adolescentes también van a quedar por las nubes. El PlayStation 5, por ejemplo, que tiene un precio promedio en Estados Unidos de 500 dólares, se está vendiendo en Colombia por 3,6 millones en promedio. Un Nintendo Switch que vale 300 dólares, en el país, cuesta 1,7 millones.

Las noticias para los padres de familia con hijos gamers no son alentadoras. Al costo de la consola, se suma el de los juegos, que también está disparado. Por ejemplo, la serie de Mario Bros, Mario Party, Super Smash Bros, Super Mario 3d, entre otros populares para niños valen 300.000 pesos en promedio en almacenes de cadena. Hace apenas un mes valían un poco más de 200.000.

Los juegos de PlayStation 5 están aún más caros. Call Of Duty Vanguard, Uncharted Legacy Of Thieves Collection, Star Wars Jedi Fallen Order valen entre 230.000 y 270.000 pesos. Y esos son los económicos. Horizon Forbidden West está en 380.000 y Ghost Of Tsushima Directos Cut, en 370.000.

3. Un traguito cada vez más difícil

Los licores importados también están por las nubes. Aunque consumir menos es una gran noticia para la salud de muchos colombianos, quienes se animen a ambientar algún momento especial, deben atenerse a precios altos en los supermercados de cadena: una botella de Baileys de 1.000 ml para departir en un almuerzo familiar está a 91.000 pesos. Un Buchanans 18 años, 287.000 pesos y un Johnnie Walker sello azul, 876.000 pesos. Se estima que los licores han sido uno de los frentes que más ha subido este año con cifras entre el 12 y el 20 % por ciento dependiendo el producto.

4. Un carro nuevo

Tráfico pesado en una calle con edificios al fondo (Calle 92 Bogotá) - Foto: Getty Images/iStockphoto

Sumado al hecho de que se trata de bienes con escasez en el mercado en este momento, el hecho de que la mayoría de los carros vengan del exterior disparó sus precios. Esa situación disparó la venta de carros usados que hoy están también por las nubes.

A comienzo de año, la organización Andemos reveló el reporte anual sobre registros y traspasos de vehículos durante el 2021 y de acuerdo con las cifras encontradas el año pasado se adquirieron 1,13 millones de unidades, un incremento de 56 % en comparación con 2020.

Con el dólar a casi 4.700, esa realidad es mucho peor. Un Renault Sandero Zen está en 62,8 millones de pesos. Y un Chevrolet Onix comienza en 62 millones. En las camionetas los precios también están volando. Una Ford Explorer modelo 2022 ronda los 270 millones de pesos. Una BMW X3, comienza en 230.000.000.

5. Una escapada para conocer a Mickey Mouse

La estatua del ícono de Walt Disney tomados de la mano con Mickey Mouse. - Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

El viaje de los sueños de muchas familias se aleja aún más. Si se quisiera planear un viaje para diciembre de una familia con dos niños, estos son los precios promedio en las páginas más concurridas de viaje.

Un plan promedio está en 1.100 dólares por persona que incluye: alojamiento seis noches en Orlando en un hotel Disney categoría económica, un pase para entrar cuatro días a los parques. Es decir, más o menos cinco millones solo el alojamiento y las entradas a los parques. Esto si se tiene en cuenta que la sola entrada vale más de 100 dólares por día por persona, es decir, casi dos millones de pesos por familia con dos hijos.

Los pasajes, viajando la primera semana de diciembre, están del orden de los dos millones por persona haciendo escala. Lo cual deja el paseo en unos 28 millones, sin contar la comida y cualquier compra que se haga durante el paseo. Y sin visitar los otros parques de Orlando como los de Studios Universal o Sea World.

La visa, si se requiriera ese trámite y se hubiera pedido la cita con tiempo (pues hoy están para el año entrante), valdría 160 dólares por persona, es decir unos 750.000 pesos.

Y el dólar sigue subiendo...