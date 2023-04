BVC y Ecopetrol siguen en caída libre y este viernes arrancaron con fuertes desplomes

Esta semana no ha sido buena para este mercado bursátil.

La Bolsa de Valores de Colombia y Ecopetrol siguen de capa caída, manteniendo la mala racha que traen desde el pasado martes, y este viernes 21 de abril arrancaron sufriendo los desplomes más fuertes de los últimos días, por culpa del nerviosismo que sigue reinando entre los operadores ante una posible crisis económica, derivada de una desaceleración pronunciada a causa de un nuevo endurecimiento de la política monetaria en los Estados Unidos y Europa para seguir bajando la inflación.

De acuerdo con los primeros reportes para esta jornada, el índice MSCI Colcap arrancó en 1.231 unidades y de inmediato empezó a descolgarse hasta las 1.222 unidades, perdiendo de esta forma por ahora un -1,75 %, en la que sin duda es su caída más fuerte del mes, acercándose nuevamente a los mínimos que se observaron a mediados de marzo, cuando rondó las 1.100 unidades y prendió alarmas entre los inversionistas.

De acuerdo con los primeros reportes para esta jornada, el índice MSCI Colcap arrancó en 1.231 unidades. - Foto: B V C

Con esto ya son cuatro días seguidos de malos resultados para este mercado, teniendo en cuenta que el pasado jueves acabó en 1.244 unidades, cediendo de esta forma un -0,26 % respecto a las 1.247 que marcaron la referencia. De esta forma el Colcap, una de las referencias más importantes para medir el ambiente en la bolsa colombiana, pierde el poco terreno que ganó durante las primeras semanas de este mes y retorna a las malas rachas, dejando claro que la confianza de los inversores no pasa por su mejor momento.

Claro que esto no es solo en Colombia, puesto que en el panorama internacional hay que decir que la Bolsa de Valores de Nueva York abrió este viernes de manera dispersa, cotizando con márgenes muy ajustados y en actitud de espera ante la publicación de ganancias de varios gigantes tecnológicos la próxima semana. En las primeras operaciones, el Dow Jones bajaba 0,04 %, el índice Nasdaq ganaba 0,01 % y el índice más amplio S&P 500 obtenía 0,07 %.

Claro que esto no es solo en Colombia, puesto que en el panorama internacional hay que decir que la Bolsa de Valores de Nueva York abrió este viernes de manera dispersa, cotizando con márgenes muy ajustados. - Foto: B V C

Pasando lista a los otros tres grandes indicadores de la BVC se puede destacar que en su mayoría están con saldo en rojo, puesto que el Coleqty cayó un -1,18 % a 845,60 unidades, el Colir retrocede un -1,19 % para bajar a las 791,90 unidades y el Colsc se mantiene estable por ahora (0,0 %) y permanece en 898,82 unidades. En lo que respecta a los mercados de renta fija, todos crecen por el momento y mantienen el buen paso que están mostrando desde hace varios días.

La noticia del día tiene que ver con China, que acusó a Estados Unidos de “coacción económica” y de “acoso tecnológico” este viernes, en respuesta a la posibilidad de que Washington restrinja de nuevo las inversiones estadounidenses en algunos ámbitos considerados sensibles, en plena rivalidad con Pekín.

En nombre de la seguridad nacional, en los últimos años Washington ha incluido en su lista negra a empresas chinas para dejarlas fuera de las cadenas de suministro de tecnologías estadounidenses. Estas medidas se han reforzado en las últimas semanas con restricciones a la exportación de semiconductores.

Según informes de prensa, la administración del presidente Joe Biden está considerando restringir las inversiones estadounidenses en China en el sector tecnológico. Este país, que busca volverse autónomo en el diseño de semiconductores, criticó la medida y sostuvo que cree que estas medidas apuntan a mantener la supremacía de Estados Unidos en este campo, algo que Washington niega.

Otro que no la pasa para nada bien en este momento es Ecopetrol, ya que sus acciones siguen bajando de precio y este viernes pierde un fuerte -6,07 %, pese a ser la más negociada, para quedar con un precio por unidad de apenas 2.367 pesos. El mercado internacional del petróleo no la pasa para nada bien y esto se ha traducido en una pérdida de confianza de los inversionistas hacia esta firma, que pese a ser la gallina de los huevos de oro para Colombia, no logra retomar el buen rumbo.

Según informes de prensa, la administración del presidente Joe Biden está considerando restringir las inversiones estadounidenses en China en el sector tecnológico - Foto: B V C

La producción preliminar de petróleo durante el primer trimestre del año en Colombia mostró un balance positivo al registrar un crecimiento del 3,2 %, en comparación con el mismo período del año anterior. El dato se desprende del Informe de Taladros y Producción presentado por la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios de Petróleo, Gas y Energía (Campetrol).

Este informe también señala que la producción de petróleo de Colombia en marzo de 2023 llegó a 771.700 barriles por día (BPPD), registrando un aumento de 14.400 BPPD (+1,9 %) en comparación con febrero. Este aumento se explica principalmente por el incremento en la producción del campo Caño Sur, ubicado en el departamento del Meta.

La producción preliminar de petróleo durante el primer trimestre del año en Colombia mostró un balance positivo al registrar un crecimiento del 3,2 %, en comparación con el mismo período del año anterior. - Foto: B V C

Por último, pasando revista a otras firmas que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, hay que destacar que no hay acciones en el grupo de las más valorizadas, mientras que los mayores desplomes son para Ecopetrol (-6,07 %), Grupo Energía Bogotá (-2,88 %), ISA (-2,29 %), preferencial Bancolombia (-1,75 %) y Bancolombia (-0,1 %).

*Con información de AFP.