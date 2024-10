Dólar abre sin cambios en la jornada de este 3 de octubre: la moneda se cotiza en $4.203

¿Cómo se mueven los mercados y la economía este 3 de octubre?

Dollar Sign, Growth, Stock Market and Exchange, Stock Market Data, Moving Up | Foto: Getty Images/iStockphoto

“El 66% de las empresas en Colombia no encuentran el talento para cubrir las plazas”, gerente de Comfandi

Contexto: “El 66% de las empresas en Colombia no encuentran el talento para cubrir las plazas”, gerente de Comfandi