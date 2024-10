“El 66% de las empresas en Colombia no encuentran el talento para cubrir las plazas”, gerente de Comfandi

"El 66 % de las empresas en Colombia no encuentran el talento humano necesario para cubrir las plazas laborales ofrecidas”, Everardo Marín Buitrago, gerente de la Apuesta Aprendizaje para la Vida Productiva de Comfandi. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Desafíos en el mercado laboral

Según datos de Manpower Group, referidos por Everardo Marín Buitrago, gerente de la Apuesta Aprendizaje para la Vida Productiva de Comfandi, “ el 66 % de las empresas en Colombia no encuentran el talento humano necesario para cubrir las plazas laborales ofrecidas ”.

Desafíos en educación superior

“El gran problema de la educación superior no es el déficit y las carencias, ese es el menor problema, el asunto es que a esto se le está dando manejo político. Los grandes problemas de Colombia en educación superior, están en la educación preescolar, inicial, básica y media ” afirma Esteban Piedrahita Plata, rector de la Universidad Icesi, en su análisis del estado de la educación en la región.

“Como no tenemos calidad y tenemos problemas de cobertura, esto genera que mucha gente deserta, no termina su bachillerato", Esteban Piedrahita Plata, rector de la Universidad Icesi. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Además, “como no tenemos calidad y tenemos problemas de cobertura, esto genera que mucha gente deserta, no termina su bachillerato, y si lo hace y llega a educación superior, lo hace con bajas competencias. El problema hay que empezarlo a trabajar con los niños, pero el interés político se ha centrado en los jóvenes”, sentencia Piedrahita.

Desde el punto de vista del rector de la Icesi, al Valle, en particular, le va muy mal en educación básica y media, por baja calidad y cobertura. “Somos el tercer departamento, pero no hay razón para no tener buena educación. Sin embargo, en educación superior nos va relativamente bien. Tenemos buenas instituciones públicas y privadas, nos falta dignificarla, hacerla más atractiva”, concluye.