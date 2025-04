¿Qué está pasando con el mercado laboral en Colombia? Descúbralo en la Cumbre de Bienestar y Talento Humano

El mundo laboral atraviesa una profunda transformación y Colombia no es la excepción. Cambios tecnológicos acelerados, nuevos modelos laborales, el crecimiento de la informalidad y una desconexión persistente entre lo que enseñan las universidades y lo que realmente necesita el sector productivo, configuran un panorama desafiante para empresas, profesionales y el país en general.

Otro reto estructural es la desconexión entre la educación superior y la demanda del mercado. “Yo que fui rector de la Universidad de los Andes evidencié que se generó algo llamado la brecha de habilidades. Las universidades y colegios se han desconectado un poco de lo que el mundo está demandando . Hoy vemos esta paradoja con jóvenes que terminan la universidad y no consiguen empleo, y empresarios que no encuentran personas idóneas para ciertos cargos”, explicó Alejandro Gaviria, académico y exministro de Educación. Ingenierías, programación, análisis de datos y carreras STEM son algunas de las áreas con alta demanda laboral y baja cobertura educativa .

Para abordar este problema, el Ministerio de Educación y Amazon Web Services (AWS) lanzaron en 2024 el programa AWS Skills to Job Tech Alliance, que busca alinear los planes de estudio con las competencias requeridas por el sector tecnológico. A través de esta alianza se busca que los estudiantes accedan a contenidos prácticos, certificaciones y oportunidades reales de inserción laboral.

Otros ejes del encuentro serán la diversidad e inclusión, que se han vuelto esenciales en las políticas de talento, y la transformación digital, que redefine no solo los perfiles laborales requeridos, sino también la forma en que se gestiona el talento desde las organizaciones. Al final, el evento no solo busca reflexionar, sino generar articulaciones concretas entre gobierno, academia y empresas. La clave podría estar en anticiparse a las nuevas dinámicas del mercado laboral y en construir un ecosistema donde el talento humano sea el motor de una economía más equitativa y competitiva.