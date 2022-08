Captadores ilegales de dinero: ¿cómo evitar caer en manos de estafadores?

Cada que se tiene un dinero extra, uno de los primeros pensamientos que llegan a la mente de las personas es invertirlo. Si bien inicialmente se piensa en pagar deudas, comprar cosas urgentes para el hogar o darse un gusto; usarlo para lograr márgenes de rentabilidad también está entre las opciones que se contemplan.

Tener buenos hábitos financieros es fundamental para poder llegar a esta meta. No obstante, primero se debe crear un presupuesto, lograr un espacio para promover el ahorro y estabilizar los gastos del hogar o vida personal; para ahí sí pensar en ingresar al mundo de las inversiones.,

Ya sea en finca raíz, mercados de renta fija o variable, comprar y vender mercancía o montar un negocio; poner a rentar el dinero siempre será una buena opción, claro está que teniendo cuidado de no caer en manos de los estafadores. El problema con esto último es que no siempre es fácil identificarlos y por eso es mejor estar siempre preparado.

En entrevista con SEMANA, Leonardo Ramírez, coach de transformación digital, aseguró que una de una de las modalidades más frecuentes en este momento es la captación ilegal de dinero, es decir, aquellas empresas que aparecen con falsos gurús, prometen cosas que no siempre se pueden cumplir y una vez tienen la plata de la gente, desaparecen.

“Algo que toda persona debe tener en cuenta para empezar en el mundo de las inversiones es que se enfrenta a algo desconocido y por tanto hay que prepararse. Es recomendable leer, aprender sobre el funcionamiento del método de inversión que va a elegir y tener claro que no todo lo que brilla es oro, por tanto, no se debe confiar cuando ofrecen mucho a cambio de lo que se entrega”, dijo Ramírez.

Un consejo de este experto para quienes empiezan es no dejarse llevar por las emociones, ya que estas son muy utilizadas por los delincuentes para cerrar los negocios con frases como “solo por hoy”, “últimos cupos”, “oferta única” o “algo que no volverás a ver”, entre otras, y después de esto vienen los arrepentimientos.

“No entre a nada que no conozcan, pregunten, consulten, mucho mejor si usted puede mantener el control sobre el dinero y no tenga que entregarlo. Si bien hay eventos donde, como se dice popularmente, le mueven la fibra, llévese la información, no firme nada en ese momento, consulte y ahí sí tome una decisión”, agregó.

Actualmente las personas pueden remitirse a la Superintendencia Financiera para consultar si las empresas en cuestión están autorizadas para captar o no. De esta forma pueden determinar si son entidades serias y legalmente constituidas o simplemente se trata de estafadores que solo quieren quedarse con el dinero de las personas.

“Además de esto, las personas se pueden valer de revisar aspectos como si la captadora cuenta con una página de internet establecida o solo se mueve por redes sociales, qué mecanismos usa para receptar los dineros o si hay urgencia a la hora de pedirlos, generalmente las empresas serias esperan que uno llegue a ellos y no están detrás de las personas como si fueran cobradores”, aseguró este experto.

Por otra parte, este coach de transformación y aprovechamiento de canales digitales, sostuvo que además de la empresa con la que se va a trabajar, es necesario tener claro el mercado en el que esta opera. Con esto, por ejemplo, no se caerá en promesas de renta fija si es un mercado de renta variable o será más fácil ver si existe alguna irregularidad.

“Hay un ejemplo muy claro y es lo que pasó con el bitcoin, esta fue una moneda que originalmente se creó para ahorrar y muchas personas la metieron en el mercado especulativo, como pasa con el resto de monedas, y ahí se dio un error. Esto es generalmente impulsado por quienes buscan manejar el dinero de otros. A uno le deben dejar claro siempre fecha de inicio, fecha de corte y un margen de rentabilidad, que si resulta ser muy alto, es señal para empezar a desconfiar”, explicó Luis Ramírez.

Una última recomendación entregada por este experto en entrevista con SEMANA, es la de no usar nunca el dinero de los gastos fijos del hogar o vida personal, como el arriendo, los servicios públicos, la alimentación o el transporte, para ingresar al mundo de las inversiones.

“Que uno se tome el trabajo de organizar los ingresos, generar un presupuesto y dejar claro cuánto puedo invertir, con cuánto dinero cuento y si se cuenta o no con un rubro que pueda poner a trabajar para mi, de lo contrario es demasiado riesgo porque estamos hablando de un gastos necesarios e inaplazables”, concluyó.

Si bien invertir y poner el dinero a trabajar en pro del bienestar propio es algo que llamará siempre la atención, es necesario tener cuidado para no caer en manos de estafadores, quienes son expertos en construir casas en el aire y aprovecharse de quienes no conocen el mundo de las finanzas personales.