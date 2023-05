Ecopetrol se repuso del mal arranque y este jueves acabó al alza en una Bolsa de Valores de Colombia que cerró en rojo

La Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y Ecopetrol terminaron con resultados dispares este jueves –11 de mayo– tras una sesión en la que la petrolera estatal pudo corregir la tendencia negativa con la que arrancó bien temprano e hizo frente a la volatilidad que se ha desatado en los diferentes mercados, por cuenta del temor que está generando la posibilidad de que Estados Unidos pueda entrar en default o impago de sus deudas, tras varias jornadas de negociaciones entre el Congreso y la Casa Blanca en ese país.

En lo que concierne a Ecopetrol, esta firma logró un repunte del 0,53 % y acabó con un precio por acción de 2.090 pesos, pese a no haber sido la más negociada del día. A lo largo de este jueves mostró altas y bajas muy pronunciadas en las que tocó máximos de 2.111 pesos, pero también se descolgó hasta mínimos de 2.060 pesos. Con esto se recupera un poco del terreno cedido en las jornadas más recientes y completa dos días de crecimientos durante esta semana.

En lo que concierne a Ecopetrol, esta firma logró un repunte del 0,53 % y acabó con un precio por acción de 2.090 pesos, pese a no haber sido la más negociada del día. - Foto: B V C

Cabe recordar que el pasado miércoles esta compañía no logró ubicarse como la más negociada y nuevamente terminó con saldo en rojo tras caer un -0,38 % y quedar con una cotización de 2.079 pesos. Ya son más de dos semanas de resultados negativos para la petrolera estatal, que no encuentra rumbo fijo desde que su nuevo presidente, Ricardo Roa, anunciara que se suspenderá la entrega de nuevos contratos de exploración en el país, aunque este jueves mostró señales de que no descarta este hecho a futuro.

Estos crecimientos para Ecopetrol no se presentaron únicamente en el panorama nacional. Revisando los registros de cierre para hoy en la Bolsa de Nueva York también se aprecia un repunte del 0,22 % que la deja con un precio por acción de 9 dólares con 13 centavos, corrigiendo una vez más la tendencia y regresando a los saldos positivos en la plaza neoyorquina, donde tampoco le ha ido muy bien recientemente.

Los mercados de renta fija por su parte quedaron mayoritariamente con saldo a favor, aunque algunos ítems se dejaron llevar por la volatilidad y al final se descolgaron. - Foto: B V C

Una de las noticias del día corrió por cuenta de las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos, que subieron a principios de mayo y alcanzaron su nivel más alto desde octubre de 2021, lo que parece indicar que el mercado laboral está comenzando a desacelerarse tras mostrar una sorprendente fortaleza en abril.

En la primera semana de mayo, 264.000 personas se inscribieron en el paro tras perder su empleo, 22.000 más que la semana anterior, según los datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo. Estas cifras tienden a mostrar una relajación de las condiciones del mercado laboral, mientras se espera que la tasa de desempleo aumente durante el año y alcance un máximo en torno al 5,3 % en el primer trimestre de 2024.

Un jueves rojo en la BVC

Saliendo de Ecopetrol y regresando a los resultados de otros indicadores y empresas que se mueven en la Bolsa de Valores de Colombia, hay que decir que todas se desplomaron, puesto que el MSCI Colcap retrocedió un -1,44 % a 1.143 unidades, lastrada principalmente por las acciones del sector industrial que cayeron con fuerza desde las 10 de la mañana y al final no lograron reponerse.

Bvcierre 11 de mayo - Foto: B V C

Con esto se corta una vez más el buen paso que llevó a este indicador, uno de los más importantes para medir lo que pasa en la BVC, a terminar en 1.160,15 unidades el pasado miércoles, creciendo de esta forma un 0,05 % respecto a las 1.159,53 que marcan la referencia. Si bien por ahora muestra un progreso sostenido, el Colcap todavía se encuentra en sus niveles más bajos y esto mantiene la preocupación entre los inversionistas.

En lo que concierne a las otras tres grandes referencias de la BVC, el Coleqty retrocedió un -1,74 % a 807,52 unidades, el Color un 1,8 % a 755,86 unidades y el Colsc perdió un -0,17 % para quedar en apenas 870,70 unidades. Los mercados de renta fija por su parte quedaron mayoritariamente con saldo a favor, aunque algunos ítems se dejaron llevar por la volatilidad y al final se descolgaron.

El grupo de las más desvalorizadas quedó compuesto por preferencial Grupo Argos (-5,45 %), Grupo Energía Bogotá (-4,86 %), Nutresa (-3,52 %), Grupo Sura (-3,27 %) y preferencial Davivienda (-2,47 %). - Foto: B V C

Por último, mirando el desempeño de otras empresas que se mueven en la Bolsa de Valores de Colombia, el grupo de las más desvalorizadas quedó compuesto por preferencial Grupo Argos (-5,45 %), Grupo Energía Bogotá (-4,86 %), Nutresa (-3,52 %), Grupo Sura (-3,27 %) y preferencial Davivienda (-2,47 %), mientras que los mayores crecimientos fueron para preferencial Grupo Sura (1,93 %), Bogotá (1,3 %), Ecopetrol (0,53 %) y Promigas (0,39 %).

*Con información de la AFP.