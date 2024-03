Soplan vientos a favor de la finca raíz, ¿qué tener en cuenta al invertir en ella?

Y aunque los costos de los préstamos de vivienda aún no están tan bajos, sí han evidenciado una merma en los últimos meses, lo que genera confianza al invertir. Es más, Bancolombia acaba de anunciar un recorte en sus tasas de interés hipotecarias, que seguramente llevará a sus competidores a hacer lo mismo.

Y en la actualidad, producto de la brecha entre oferta y demanda, hay un amplio abanico de activos para invertir en todos los segmentos, que no se encontraban hace cinco años. “Un inversionista inmobiliario hoy puede encontrar activos con todo lo bueno: buen equilibrio en términos de calidad crediticia, buen término contractual, buena ubicación y que no están en deterioro. Antes esto era difícil. Hoy encuentras locales en centros comerciales de gran envergadura, arrendados a buenos inquilinos como multinacionales. Bodegas industriales con centros de distribución, edificios, oficinas, en fin, activos de talla internacional”, señala Becerra.

Producto de la actual brecha entre oferta y demanda, hay un amplio abanico de activos para invertir en todos los segmentos, algo que no se encontraban hace cinco años. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Diferentes opciones

Se puede elegir entre los inmuebles para vivienda y los no residenciales, es decir, oficinas, locales comerciales y bodegas, entre otros. “La elección depende de los gustos del inversor. Ambos tipos de inmuebles (residenciales y no residenciales) tienen sus ventajas y consideraciones. Las casas o apartamentos, suelen tener menos costos fijos asociados al contrato de arrendamiento y son atractivos para vivienda personal o alquiler. Sin embargo, las rentabilidades pueden ser menores que las de los inmuebles no residenciales”, explica Chiriví.