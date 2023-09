Wall Street cerró este miércoles en terreno mixto, limitado por tasas y alza del petróleo

Reservas comerciales de crudo en EE. UU. caen más de lo esperado y precios se disparan

Para sorpresa del mercado, “todas las cifras deberían arrojar un alza” de stocks, y no un descenso, expresó Robert Yawger, de Mizuho, para quien los datos de este miércoles son “un enigma” al que se suma también una caída de las exportaciones.

Justicia de EE. UU. investiga a UBS y Credit Suisse por negligencias en el cumplimiento de sanciones a Rusia

En cualquier caso, las indagaciones se encuentran en una fase temprana y no tienen por qué desembocar en cargos o multas. De hecho, aún no se han concertado entrevistas o careos con empleados o directivos, pero sí se ha requerido información sobre la gestión de las cuentas de clientes objeto de sanciones internacionales, no solo por la actual guerra en Ucrania, sino también por las impuestas a partir de la anexión rusa de Crimea en 2014.