Aliste el bolsillo: Promigas alerta sobre un inminente aumento del 23 % en el precio del gas

El debate sobre la situación energética en el país continúa. Colombia cuenta con reservas de gas suficientes para seis años, al tiempo que la demanda interna sigue aumentando y la capacidad de producción local no ha podido mantenerse a la par de este crecimiento.

Colombia continúa estando en riesgo de entrar a una crisis energética. | Foto: Anadolu via Getty Images

Aunque Colombia está en temporada de lluvias, estas no han alcanzado a aliviar el estrés hídrico que se vive en varias regiones del país. | Foto: Getty Images

Rojas subrayó que, sin una producción suficiente de gas, Colombia no podrá garantizar la estabilidad del suministro, y advirtió que “el que no explora, no encuentra”, señalando que esta medida solo encarecerá el servicio y pondrá en riesgo la soberanía energética del país.