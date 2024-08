Atención: desempleo en Colombia aumentó en julio de 2024; se ubicó en 9,9%

La mujer sigue siendo mayormente afectada por la falta de trabajo, pese a que se ha ido reduciendo la brecha. No obstante, para el periodo que duvulgó Andrea Ramírez, subdirectora del Dane, hay 13.563.000 hombres ocupados frente a 9.640.000 mujeres con una oportunidad laboral. La desocupación en hombres, en el total nacional, es del 7,7 %, y en las mujeres, del 12,9 % .

Muchos analistas habían advirtiendo sobre el deterioro en el mercado laboral que se venía, teniendo en cuenta que había disminuido la inversión; lo que implica que el sector productivo había apagado algunos motores (no compraron máquinas para producir mucho más). No obstante, hasta el momento las fotos no varían significativamente, aunque muchos estiman que la tendencia de incremento en el desempleo pueda continuar.