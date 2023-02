Atención: Gobierno Petro anuncia que se mantendrá este importante subsidio para los colombianos

En medio de toda la incertidumbre que rodea el panorama nacional, derivado del menor ritmo de crecimiento que se prevé para la economía, un importante espaldarazo a los hogares colombianos ha dado a conocer el actual Gobierno y que contribuirá a impulsar el acceso a la vivienda en el país.

La ministra de Vivienda, Catalina Velasco Campuzano, reveló a través de su cuenta oficial en la red social Twitter que el programa ‘Mi Casa Ya’, continuará este año para ayudar a que más familias de escasos recursos puedan adquirir vivienda, ya sea de interés social (VIS) y/o de interés prioritario (VIP).

“El programa Mi Casa Ya, a través del cual el Gobierno nacional entrega subsidios para comprar vivienda, se va a mantener y tendrá cambios para beneficiar a los hogares con más necesidades en el país”, informó.

Con respecto a los cambios que se vienen, la alta funcionaria manifestó que “como lo hemos manifestado, aunque el programa actual de entrega de subsidios funciona, los hogares acceden y hay un avance importante, no está llegando a los más pobres y vulnerables, y se concentra en las principales ciudades. Por eso estamos haciendo un trabajo muy juicioso para realizar los ajustes necesarios”.

“Cinco millones de familias se encuentran en déficit habitacional, un problema enorme en el cual está puesta toda nuestra atención”, apuntó.

El gobierno Petro, a través del Ministerio de Vivienda, anunció la continuidad del programa 'Mi Casa Ya', que facilita el acceso a vivienda a familias que devenguen menos de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes. - Foto: Getty Images

Por lo que anunció que “la asignación de subsidios en 2023 iniciará antes de finalizar el primer trimestre” y que la cantidad de estos dependerá de la adición presupuesta que se discutirá en el Congreso de la República.

“La voluntad del Gobierno del Cambio es transformar y mejorar este programa que ha venido funcionando desde el año 2015″, puntualiza.

Es importante tener en cuenta que ‘Mi Casa Ya’ facilita la adquisición de una vivienda nueva en zona urbana de cualquier municipio del país, a través de un subsidio familiar de vivienda y/o cobertura a la tasa de interés. Está dirigido a hogares con ingresos totales menores a 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) y que este programa funciona por demanda, hasta que se agoten los cupos dispuestos por el Gobierno nacional.

Tenga en cuenta que para aplicar al programa 'Mi Casa Ya', no se debe ser propietario de vivienda, ni tampoco haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda otorgado por una Caja de Compensación Familiar, así como no haber sido beneficiarios de un subsidio otorgado por el Gobierno Nacional. - Foto: Cortesía Ministerio de Vivienda

Aunque todavía la ministra Velasco Campuzano no ha dado mayores detalles sobre cómo quedarán los cupos para este 2023, el interesado en acceder al programa debe tener presente los siguientes requisitos, además de no tener ingresos mayores a los antes mencionados: 1) No ser propietarios de una vivienda en el territorio nacional. 2) No haber sido beneficiarios de un subsidio familiar de vivienda otorgado por una Caja de Compensación Familiar. 3) No haber sido beneficiarios de un subsidio otorgado por el Gobierno Nacional que haya sido efectivamente aplicado. 4) No haber sido beneficiarios a cualquier título, de las coberturas de tasa de interés.

Con base en lo anterior, el ciudadano que desee aplicar a ‘Mi Casa Ya’ deberá contar con un crédito aprobado para la adquisición de una solución de vivienda o tener con una carta de aprobación de un leasing habitacional emitida por un establecimiento de crédito o el Fondo Nacional del Ahorro (FNA).

En el caso del FNA, la entidad señala que mediante el programa se otorga un subsidio a la cuota inicial y cobertura a la tasa de interés. Sobre lo último, será de 5 puntos porcentuales para viviendas de interés prioritario que no superen los 90 SMMLV y de 4 puntos porcentuales para viviendas de interés social de hasta 135 SMMLV o de hasta 150 SMMLV ($150.000.000) para aglomeraciones urbanas cuya población supere un millón de habitantes.

“Debes dirigirte al Fondo Nacional del Ahorro, firmar el documento de postulación y entregar el Formato de Inscripción de Acceso a la Vivienda VIS del Ministerio de Vivienda. El beneficio de la cobertura está sujeto a la disponibilidad de cupos al momento del desembolso del Crédito Hipotecario de Vivienda o Contrato de Leasing Habitacional”, subraya el FNA.