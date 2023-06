Atención: pasajeros afectados de Viva Air deben empezar de inmediato las reclamaciones; arrancó liquidación de la aerolínea

Este jueves 22 de junio, Viva Air, otra de las aerolíneas colombianas que enfrentaba problemas financieros, tuvo que despedirse de las pistas aéreas al presentar oficialmente su solicitud para iniciar su proceso de liquidación ante la Superintendencia de Sociedades.

La entidad aceptó la petición luego de que Viva expusiera una situación imposible de sortear. Una deuda mayor a un billón de pesos y una gran dificultad para cubrirla, además de la imposibilidad y los costos para seguir operando en el país, fueron factores que no permitieron la recuperación.

La Supersociedades precisó que la empresa no cuenta con el capital, flujo de caja, activos y el personal necesario para seguir volando. Además, existe una alta pérdida de confianza de los consumidores, esto debido a que miles se vieron afectados por el cese de operaciones y aún no han obtenido respuesta.

La integración con Avianca era la última esperanza para Viva Air. - Foto: Guillermo Torres

Pasajeros de Viva Air deberían hacer reclamaciones de inmediato

SEMANA consultó con el abogado corporativo Nicolás Mejía, quien aseguró que este es un momento crucial para quienes se vieron afectados con el freno en las actividades de la aerolínea.

Los pasajeros que aún no hayan presentado su reclamación deberían acudir ante la Superintendencia de Industria y Comercio o directamente a Viva para pedir el retorno del dinero por concepto de tiquetes aéreos y otros artículos adicionales comprados, que fueron cancelados por el cese de operaciones de la aerolínea.

Mejía explica que en el proceso se escoge a un liquidador que decidirá sobre el futuro del patrimonio y de los activos de la empresa. Esos activos pueden ser repartidos para saldar la deuda con los trabajadores que aún no reciben sus salarios, las obligaciones fiscales que la empresa dejó de pagar, los préstamos hipotecarios o prendarios y, por último, resarcir a los consumidores afectados.

Por ello, si los consumidores no se ponen las pilas, los recursos de la empresa podrían acabarse y muchos quedarían sin ser reparados.

“Si usted es usuario de Viva, en estos momentos tiene que iniciar las acciones. Es importante que corra porque si ya se inició el proceso de liquidación, lo que debería hacer la SIC es decirle al liquidador que tome en cuenta a todos los consumidores que vieron su interés defraudado, debido a que las aerolíneas cesaron su operación y siguieron vendiendo tiquetes”, comentó.

El jurista explica que el liquidador es quien “reparte la torta” durante el proceso. Los aviones, oficinas, mobiliario, deben venderse para pagarles a los usuarios. Sin embargo, no se sabe con exactitud si en realidad el patrimonio de dicha empresa alcanza para reparar a los viajeros.

Hasta el momento, la aerolínea no se ha pronunciado respecto a su liquidación. Sin embargo, en sus redes sociales ha dejado varios canales para radicar quejas y reclamos.

¿Qué deben hacer los pasajeros?

Mejía explica que el pasajero debe hacer una reclamación directa ante la aerolínea. La empresa debe darle una respuesta positiva o negativa. Si obtiene una negativa debe pasar a una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio o ante un juez que evalúe la cuantía del proceso.

Viajar en avión - Foto: Getty Images

El plan de retiro voluntario que le ofreció Viva Air a sus empleados; ¿en qué consiste?

Con la decisión de Viva Air de cesar sus operaciones y mantener sus aviones en tierra, miles de viajeros que habían reservado tiquetes para las fechas posteriores empezaron a vivir un viacrucis. La decisión buscaba presionar a la Aerocivil para que esta diera una respuesta sobre la integración entre esa aerolínea y Avianca.

Luego de esto, el futuro de la aerolínea empezó a volverse incierto. También el de los viajeros que buscan un reembolso y el de los empleados que no saben en qué momento se quebrará totalmente la empresa.

La empresa expidió un comunicado en el que aseguró que con el paso de las semanas, la empresa ha construido un beneficio para varios colaboradores, que denominan como ‘Plan de Retiro Voluntario’.

En el documento precisan que las condiciones de este plan varían dependiendo del empleado y el área en la que se desempeñara. Estas condiciones serán informadas a cada trabajador el próximo lunes 5 de junio, para que puedan tener sus documentos adjuntos y tomar una decisión voluntaria de aceptar o no la propuesta de la compañía.

Ante la suspensión temporal de vuelos de la aerolínea Viva Air, Avianca programó vuelos para los pasajeros dejados en tierra por Viva Air. Bogot, aeropuerto El Dorado Marzo 2 de 2023 Foto: Guillermo Torres Reina / SEMANA - Foto: Guillermo Torres /Semana

“En caso de no encontrarte interesado, debes enviar los documentos firmados de acuerdo con las instrucciones dadas en dicho correo. De no responder el correo conforme a lo señalado dentro del plazo que se indicara, la compañía entenderá que no es tu voluntad acogerte al plan ofrecido”, comentó la empresa en un comunicado.