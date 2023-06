El plan de retiro voluntario que le ofreció Viva Air a sus empleados; ¿en qué consiste?

El pasado 27 de febrero, la aerolínea colombiana Viva Air tomó la decisión de cesar sus operaciones en Colombia, dada la poca capacidad para poder transportar a sus viajeros debido a una grave crisis financiera.

Con la decisión, miles de viajeros que habían reservado tiquetes para las fechas posteriores empezaron a vivir un viacrucis. La decisión buscaba presionar a la Aerocivil para que esta diera una respuesta sobre la integración entre esa aerolínea y Avianca.

Desde ese momento han sucedido diferentes cosas en el panorama de ambas empresas. El pasado 15 de mayo, Avianca, que buscaba unirse a Viva, anuló la unión debido a la inviabilidad que tendría el proceso, por las diferentes condiciones que la Aerocivil impuso para la integración.

Luego de esto, el futuro de la aerolínea es incierto. También el de los viajeros que buscan un reembolso y el de los empleados que no saben en qué momento se quebrará totalmente la empresa.

El pasado 27 de febrero la aerolínea Viva Air suspendió operaciones. - Foto: Guillermo Torres

El plan Viva Air ofrece a empleados ante la crisis

La empresa expidió un comunicado en el que aseguró que con el paso de las semanas, la empresa ha construido un beneficio para varios colaboradores, que denominan como ‘Plan de Retiro Voluntario’.

En el documento precisan que las condiciones de este plan varían dependiendo del empleado y el área en la que se desempeñara. Estas condiciones serán informadas a cada trabajador el próximo lunes 5 de junio, para que puedan tener sus documentos adjuntos y tomar una decisión voluntaria de aceptar o no la propuesta de la compañía.

“En caso de no encontrarte interesado debes enviar los documentos firmados de acuerdo con las instrucciones dadas en dicho correo. De no responder el correo conforme a lo señalado dentro del plazo que se indicará la compañía entenderá que no es tu voluntad acogerte al plan ofrecido”, comentó la empresa en un comunicado.

Viva Air también asegura que en la propuesta que haga la empresa estará incluido el pago de:

Liquidación final de acreencias laborales

Bonificaciones extralegales

Una suma transaccional adicional (cuyo valor será informado en el correo)

Avianca no se integró con Viva Air y la aerolínea de bajo costo en Colombia tuvo que despedirse a pesar de sus intentos. - Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Trabajadores de Viva Air, preocupados por el pago de sus salarios

La situación para los 800 trabajadores de Viva Air sigue siendo una pesadilla que no parece tener un final cercano. A pesar de la crisis, los empleados siguen vinculados a Viva Air y se levantaron con la mala noticia de que la aerolínea no pagará más sus obligaciones contractuales a partir de este mes, y que además los desvincularán de servicios esenciales como el de la póliza de salud.

Ante este panorama, los trabajadores acudirán a instancias internacionales e interpondrán recursos legales.

“Se ve cada vez más el tremendo impacto de las malas acciones y decisiones tardías de la Aeronáutica Civil durante los últimos diez meses, solo reconocieron que la aerolínea estaba en crisis hace un mes, cuando financieramente ya era insostenible. Ahora lo preocupante es que la empresa le informa a los trabajadores que ellos mismos deberán pagar sus pólizas de salud cuando ni siquiera recibirán el pago por su trabajo, de dónde pretenden que saquen recursos para su seguridad social. En este orden de ideas le hacemos nuevamente un llamado al Gobierno Nacional para que autorice una renta básica de al menos un salario mínimo”, indicó Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores Aéreos en Colombia.

Cerca de 800 empleados están en vilo con la situación de la aerolínea Viva Air. - Foto: Getty Images / Holger Scheibe

Según el gremio de los 5.000 empleos que tenía Viva, entre directos e indirectos, solo lograron preservar sus trabajos 800 personas, pero hoy también quedan en el limbo al no poder recibir el pago de sus salarios. “Presentaremos además demandas y acciones de tutela y acudiremos a instancias internacionales para preservar y salvaguardar los derechos de al menos las mujeres embarazadas y las personas enfermas y con vulnerabilidad”, puntualizó Roncancio.