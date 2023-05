Trabajadores de Viva Air, preocupados por el pago de sus salarios: este será el llamado internacional que harán

La situación para los 800 trabajadores de Viva Air sigue siendo una pesadilla que no parece tener un final cercano. A pesar de la crisis, los empleados siguen vinculados a Viva Air y se levantaron con la mala noticia de que la aerolínea no pagará más sus obligaciones contractuales a partir de este mes, y que además los desvincularán de servicios esenciales como el de la póliza de salud.

Ante este panorama, los trabajadores acudirán a instancias internacionales e interpondrán recursos legales.

Rueda de prensa con trabajadores de Viva Air - Foto: Juan Carlos Sierra

“Se ve cada vez más el tremendo impacto de las malas acciones y decisiones tardías de la Aeronáutica Civil durante los últimos diez meses, solo reconocieron que la aerolínea estaba en crisis hace un mes, cuando financieramente ya era insostenible. Ahora lo preocupante es que la empresa le informa a los trabajadores que ellos mismos deberán pagar sus pólizas de salud cuando ni siquiera recibirán el pago por su trabajo, de dónde pretenden que saquen recursos para su seguridad social. En este orden de ideas le hacemos nuevamente un llamado al Gobierno Nacional para que autorice una renta básica de al menos un salario mínimo”, indicó Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores Aéreos en Colombia.

Según el gremio de los 5.000 empleos que tenía Viva, entre directos e indirectos, solo lograron preservar sus trabajos 800 personas, pero hoy también quedan en el limbo al no poder recibir el pago de sus salarios. “Presentaremos además demandas y acciones de tutela y acudiremos a instancias internacionales para preservar y salvaguardar los derechos de al menos las mujeres embarazadas y las personas enfermas y con vulnerabilidad”, puntualizó Roncancio.

Carlos Roncancio, asesor legal de los trabajadores aéreos en Colombia - Foto: Prensa trabajadores aéreos en Colombia

De otro lado, en las últimas horas se conoció una convocatoria laboral de la aerolínea Avianca, donde buscan más de 700 personas: “Agradecemos la buena voluntad de Avianca para darle prioridad a las personas que perdieron su trabajo tras el cese de operaciones de Viva y Ultra Air, pero nuevamente estamos en manos de la Aerocivil, si la entidad no le aprueba varios slots a Avianca, ni le autoriza nuevos aviones y permisos no se podrá efectuar estas contrataciones”, confirmó Carlos Roncancio.

Es de recordar que hace unas semanas, advirtieron sobre la preocupación ante la situación que están pasando, que indican que no saben cómo llevar el sustento a su casa, el futuro de su trabajo también es incierto, y aún más para las mujeres embarazadas y personas que ya están próximas a pensionarse.

“Es el cierre de una compañía con la incertidumbre de no saber qué hacer con los empleos, particularmente hablando desde el impacto laboral y social. La discriminación está proscrita, las normas colombianas desde el punto de vista constitucional, las normas laborales, los convenios internacionales del trabajo y el sistema interamericano de derechos humanos condenan la discriminación y particularmente ofrecen las mayores garantías hacia las mujeres y especial a las mujeres vulnerables, como en este caso las mujeres en estado de embarazo, qué serán de estas familias, quién las va a atender, quién les va a brindar la atención de su salud “, manifestó Carlos Roncancio, asesor legal de los Trabajadores Aéreos en Colombia.

Rueda de Prensa Trabajadores de VIVA AIR - Foto: Juan Carlos Sierra

Advirtió también que hubo soberbia con la que se resolvió este proceso de la posible integración y salvamento de la compañía.

“Los trabajadores a través de las organizaciones sindicales solicitaron a las autoridades competentes que fuera necesario ser escuchados, les advertimos las irregularidades, les advertimos los riesgos de la consumación de los derechos fundamentales, sino también de derecho fiscal que no solo los trabajadores de Viva Air, sino todos los ciudadanos debemos pagar, no obstante no fueron atentados, sino peor aún no fueron estudiados, ni analizados en las diferentes resoluciones”, puntualizó Roncancio.