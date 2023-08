Balance económico del primer año del gobierno Petro: unas de cal y otras de arena

Durante la campaña electoral de 2022, uno de los principales temores que se tenía con la llegada de un gobierno de izquierda estaba relacionada con un posible cambio de modelo económico, que promoviera la estatización de diferentes sectores y que no respetara la independencia del Banco de la República, que es la autoridad cambiaria y monetaria del país. A eso se sumaba la preocupación de que la nueva administración iba a llegar con vientos en contra por la desaceleración de la economía global y local y aún con las esquirlas de la pandemia en indicadores claves como la inflación.

Corrección cambiaria

La llegada de nuevos gobiernos siempre tiene impacto en los mercados financieros, en especial en el precio del dólar y en la deuda pública. En el caso de Gustavo Petro no fue la excepción, el problema es que a la volatilidad tradicional del cambio se le agregaron nuevos factores asociados a los anuncios realizados en el frente de la inversión extranjera, ante la insinuación de un posible control de capitales, y en el de la transición energética, una medida necesaria sobre la que hay unanimidad, más no en sus tiempos de ejecución. La sola idea de que Colombia no pueda seguir explorando para producir y exportar hidrocarburos, que son su principal fuente de divisas, ha generado preocupación entre los analistas, los operadores e incluso los inversionistas.