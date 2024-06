A un debate de ser Ley, la reforma pensional sigue generando temores. Estos son los tres más grandes

La reforma pensional está a un debate de convertirse en ley, pero no significa que se hayan disipado las preocupaciones derivadas de esta iniciativa, la cual transformará por completo el régimen de jubilación vigente en el país desde hace 30 años.

Con respecto al primero, académicos y los mismos fondos de pensiones privados insisten en que el umbral debe ser de un salario mínimo, pues cuanto más alto, mayor sería la deuda pensional a cargo del Estado. No obstante, expertos como Andrés Monroy, gerente de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Colombia, señalan que cuanto más bajo sea el umbral, menor será el valor futuro de las pensiones, lo que podría provocar un desincentivo al ahorro y a la función complementaria que asumirían los fondos privados. “Se requiere un análisis juicioso para lograr el equilibrio adecuado”, dice.

Igualmente, Alejandra Sánchez, directora de la Maestría en Actuaría y Finanzas de la Universidad Nacional, y uno de los cerebros detrás de la reforma, afirma que esta se diseñó pensando en un umbral más alto y a medida que se baja se descuadran las cuentas. Prueba de ello es lo que pasará con las personas que siempre han estado afiliadas a Colpensiones y que no están en el régimen de transición. Ellos tendrían que cotizar una parte de su salario en los fondos privados, tal como lo establece el proyecto, y en ese caso Colpensiones tendría que hacer un bono individual que le deberá girar a los fondos . Cuando se planteó que el umbral fuera de tres salarios mínimos (el nivel con el que arrancó la discusión de la reforma), se calculó que ese bono hasta 2052 valía 15,8 billones de pesos, pero al bajar a 2,3 salarios sube a 21 billones, un gasto a corto plazo por el que debe responder Colpensiones.

Las reglas del fondo

“Se podría generar un conflicto de intereses cuando el Banco deba tomar medidas para controlar la inflación, que también podrían ser contraproducentes para la búsqueda de rentabilidad de dicho fondo. Que el Emisor sea de las entidades más competentes no significa que esta designación sea la más adecuada” , argumenta Monroy.

Noventa decretos de afán

Empleados de Colpensiones que han seguido de cerca el proceso confirman que el desafío de implementar la reforma en un año radica en los sistemas de información. Inicialmente, se pensaba que la reforma se aprobaría rápido, lo que hacía viable su entrada en vigor en julio de 2025. Sin embargo, dado que esto no ocurrió, n o se ha avanzado en la contratación de los sistemas informáticos. Esta demora tendrá un impacto significativo no solo durante la contratación y desarrollo del software, sino también durante su implementación. Hay quienes temen que con esto se repita el desorden que se vive hoy con el cambio del sistema de salud del magisterio.

Hartmann opina que postergar la entrada en vigencia sería benéfico para la regulación, ya que, según sus cuentas, se requieren más de 90 decretos reglamentarios, que tendría que hacer el Gobierno. “A mayor tiempo podría tenerse una regulación más ponderada, más consultada. No de afán”.

El ambiente político

El problema es que en los puntos de difícil consenso, si bien quedaron en la ponencia tal y como estaban consagrados en los acuerdos que salieron del Senado, hay legisladores de la bancada del Pacto Histórico que quieren plantear lo reclamado por el presidente Gustavo Petro , como que el umbral de cotizaciones suba a cuatro salarios mínimos. Los más pragmáticos, como las representantes Martha Alfonso (Alianza Verde) y Alexandra Vásquez (Pacto Histórico), apuestan por mantener ese nivel en 2,3 salarios ya acordados como una estrategia para no poner en riesgo el proyecto de ley, que tiene que aprobarse antes del 20 de junio, cuando finaliza la legislatura.

Sobre las curules de los congresistas también habrá una ponencia de archivo de la reforma, que parece condenada al fracaso por las ya demostradas mayorías que tiene la Casa de Nariño en ese recinto. “Esta no es la reforma que necesita el país porque no mejora la cobertura, ni el problema severo de transición generacional. Además, no tenemos claro el impacto fiscal”, reconoce la representante Betsy Pérez, de Cambio Radical, quien radicó la ponencia de archivo.