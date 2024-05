Oposición busca tramitar cuatro mociones de censura antes del 20 de junio. Se aplazarían debates de reformas en Cámara

Además, hay un debate de moción de censura listo contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y la vicepresidenta y ministra de la Igualdad , Francia Márquez. Estos dos últimos tienen lugar en un contexto en el que la ejecución de la cartera de Igualdad no avanza y se agudiza la crisis de las EPS.

¿Son las mociones de censura la nueva estrategia para aplazar el debate de las reformas? “Los ministros no deben huirle a los debates en el Congreso de la República (...) Que eso coincida con muchos de los debates que tiene el Gobierno, pues no significa que no vamos a seguirlo haciendo”, respondió el representante Óscar Villamizar.

La representArbeláez cuestionó si se quiere seguir dándole debate a reformas “inconvenientes” o si el Congreso debe optar por poner en la agenda los problemas del país. “Tenemos el derecho de usar los mecanismos para visibilizar le incompetencia del Gobierno y dar los debates que son importantes para Colombia”, afirmó la congresista.