David Racero lanza propuesta: “Yo no creo en la reelección, me gusta más la idea de ampliar el mandato uno o dos años más”

El representante a la Cámara David Racero, del Pacto Histórico, dijo que no cree en la reelección, sin embargo, propuso ampliar el periodo presidencial.

“Yo no creo en la reelección, me gusta más la idea de ampliar el mandato uno o dos años más” , afirmó Racero.

Yo no creo en la reelección, me gusta más la idea de ampliar el mandato uno o dos años más…

Según le confirmó a SEMANA el congresista, la propuesta no aplicaría desde este periodo.

Esta idea se suma a la de la senadora Isabel Cristina Zuleta, de la misma bancada, quien propuso en los últimos días que se pueda reelegir al presidente Gustavo Petro. “Es mi opinión, es la opinión que he recogido de varios integrantes de este proyecto político. En las calles vi la manifestación, participé en las manifestaciones del primero de mayo. En las calles encontré pancartas con esta consigna de reelección del presidente Gustavo Petro. Sobre todo porque no se le ha permitido gobernar”, dijo la congresista en conversación con SEMANA.

Desde el petrismo han pretendido la reelección del mandatario. (Photo by Guillermo Legaria/Getty Images) | Foto: Getty Images

La congresista aclaró que por ahora hace falta discutir la propuesta y darle forma y que se trataría de una idea personal. Incluso, no se atreve a decir quiénes la respaldarían en el Pacto Histórico y quiénes no.

Álvaro Uribe responde tajante: “Le dije a Leyva que no estoy de acuerdo con la constituyente ni con ningún acuerdo para dar impunidad”

Contexto: Álvaro Uribe responde tajante: “Le dije a Leyva que no estoy de acuerdo con la constituyente ni con ningún acuerdo para dar impunidad”

De hecho, reconoció que el presidente Gustavo Petro no está convencido de esa propuesta pero que ella está buscando que así sea. “Hasta el momento, nos habían dicho que no podíamos decir que queríamos la reelección, no podíamos dar una opinión. Yo estoy diciendo que sí puedo dar mi opinión, la mía es libre. Lo que yo considero es que el presidente Gustavo Petro debe ser reelegido”, afirmó la congresista.