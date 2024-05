Partido Centro Democrático desmiente que vayan a presentar proyecto de ley para revivir la reelección presidencial

El representante a la Cámara, Andrés Forero, de esa bancada, dijo desconocer esa iniciativa y anunció que no la respaldará. “No conozco ese proyecto y enfáticamente afirmo que no lo acompañaría ni con mi firma ni con mi voto. Quienes públicamente ha dicho que quieren constituyente para extender el periodo de Gustavo Petro 2 años y abrir la puerta a la reelección son congresistas del Pacto Histórico”, afirmó el congresista de oposición.

Precisamente, desde ese sector han hablado de la posibilidad de extender el periodo del presidente Gustavo Petro de distintas maneras. Uno de los que se refirió a esa propuesta es el representante a la Cámara David Racero. “Yo no creo en la reelección, me gusta más la idea de ampliar el mandato uno o dos años más…”, afirmó.

En días pasados, la senadora Isabel Cristina Zuleta, de ese sector, había hablado de la posibilidad de que Petro pueda ser reelegido. “Es mi opinión, es la opinión que he recogido de varios integrantes de este proyecto político. En las calles vi la manifestación, participé en las manifestaciones del primero de mayo. En las calles encontré pancartas con esta consigna de reelección del presidente Gustavo Petro. Sobre todo porque no se le ha permitido gobernar”, propuso la congresista en conversación con esta revista.

Aunque reconoció que por ahora el presidente Gustavo Petro ha dicho que no está interesado en ese tema, estarían buscando convencerlo algunos sectores del petrismo. “Es cierto que el presidente nos ha dicho que no; nosotros, los que estamos pensando en esta propuesta, esperamos, en estos dos años que falta de mandato, poderle convencer de la necesidad de que se continúe este proyecto político” , agregó Zuleta.

El presidente Gustavo Petro descartó que esté buscando esa posibilidad. “A mí personalmente no me interesa para nada la reelección, pero los que sí se aprovecharon de ella y convocaron a la guerra y a la paz, ahora proponen golpes de Estado. La razón es una: incumplieron. No sabían lo que firmaron”, afirmó el mandatario. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también dijo que el Gobierno no anda en eso.